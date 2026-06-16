Стало известно, почему отпуск часто остается формальностью

Большая часть сотрудников продолжает участвовать в рабочих процессах во время отпуска, а каждый четвертый сталкивался с тем, что отдых срывался из‑за служебных обязанностей. Об этом «Газете. Ru» сообщили в сервисе управления проектами Kaiten.

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Аналитики выяснили, что 79% опрошенных отвечают на рабочие сообщения во время отдыха, 69% берут с собой рабочий ноутбук «на всякий случай», 73% продолжают проверять рабочие чаты, а 74% получали сообщения от руководства по рабочим вопросам, находясь в отпуске. Среди респондентов оказались и те, чей отпуск срывался из‑за рабочих задач — 27%.

При этом, как оказалось, чем выше должность, тем сложнее сотруднику по-настоящему уйти в отпуск. Ноутбук берут с собой 78% руководителей против 64% рядовых работников. Лучше всего удается отстраниться от рабочих вопросов специалистам (лишь 49% берут ноутбук) и аналитикам (53%).

Участники опроса также поделились примерами ситуаций, из‑за которых им приходилось возвращаться к работе. Среди них: «не смогли найти ноутбук в тумбочке», «cогласовать заявку на кофе‑брейк» и «не могли найти пароль от моего рабочего компьютера».

Бизнес‑лидера Kaiten Алексей Халезов уверен, что привычка брать ноутбук «на всякий случай» — это симптом более глубокой проблемы. По его словам, эта ситуация демонстрирует то, что команды не выстраивают процессы так, чтобы человек мог спокойно отсутствовать неделю‑две.