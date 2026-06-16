Стало известно, почему отпуск часто остается формальностью

Каждый четвертый россиянин лишался отпуска из‑за работы
Большая часть сотрудников продолжает участвовать в рабочих процессах во время отпуска, а каждый четвертый сталкивался с тем, что отдых срывался из‑за служебных обязанностей. Об этом «Газете. Ru» сообщили в сервисе управления проектами Kaiten.
Аналитики выяснили, что 79% опрошенных отвечают на рабочие сообщения во время отдыха, 69% берут с собой рабочий ноутбук «на всякий случай», 73% продолжают проверять рабочие чаты, а 74% получали сообщения от руководства по рабочим вопросам, находясь в отпуске. Среди респондентов оказались и те, чей отпуск срывался из‑за рабочих задач — 27%.
При этом, как оказалось, чем выше должность, тем сложнее сотруднику по-настоящему уйти в отпуск. Ноутбук берут с собой 78% руководителей против 64% рядовых работников. Лучше всего удается отстраниться от рабочих вопросов специалистам (лишь 49% берут ноутбук) и аналитикам (53%).
Участники опроса также поделились примерами ситуаций, из‑за которых им приходилось возвращаться к работе. Среди них: «не смогли найти ноутбук в тумбочке», «cогласовать заявку на кофе‑брейк» и «не могли найти пароль от моего рабочего компьютера».
Бизнес‑лидера Kaiten Алексей Халезов уверен, что привычка брать ноутбук «на всякий случай» — это симптом более глубокой проблемы. По его словам, эта ситуация демонстрирует то, что команды не выстраивают процессы так, чтобы человек мог спокойно отсутствовать неделю‑две.
«Когда любой вопрос можно решить только через конкретного сотрудника, отпуск перестаёт быть отпуском. Это в первую очередь история про планирование и распределение ответственности», — сказал он.