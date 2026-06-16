Любовные таблетки и секс с роботами: как прогресс изменит романтические отношения

К 2050 году романтические отношения между людьми кардинально изменятся, утверждает антрополог Роанн ван Ворст в своей книге «Секс с роботами и таблетки для влюбленности. Забудьте все, что вы знаете о любви: отношения будущего уже здесь». Уже из названия книги читается часть ее предсказаний, но на самом деле антрополог хочет предупредить людей и о многих других грядущих изменениях. Как, по мнению ван Ворст, научно-технический прогресс изменит романтические отношения, к чему приведет техносексуальная революция и какие ее побочные эффекты ждут человечество — в материале «Ленты.ру».

Таблетки для влюбленности

Как пишет ван Ворст, идея использовать химические препараты, чтобы помочь людям наладить отношения, использовалась еще с 80-х годов прошлого века. Например, в некоторых странах парам во время семейной терапии предлагали экстази. Предполагалось, что наркотик поможет усилить эмпатию. Конечно, такая практика особого распространения не получила, поскольку это вещество запрещено во многих государствах.

Исследователи пытались найти ему легальную альтернативу. Например, авторы статьи, опубликованной в журнале Current Opinion in Psychiatry, предположили, что улучшить отношения поможет интраназальный окситоцин. И хотя исследования на людях действительно продемонстрировали положительные результаты — например, он помогает женатым мужчинам держать красивых девушек на расстоянии, — к такой «любовной таблетке» пока относятся настороженно. Все дело в том, что окситоцин имеет побочные эффекты, как и любой препарат.

К примеру, в одном исследовании он усилил чувства зависти и злорадства, в другом — стал причиной развития этноцентризма, то есть предвзятости к другим группам людей.

«Экстази, окситоцин и другие "любовные таблетки" разрабатываются для использования под наблюдением профессиональных терапевтов, но тем временем бесчисленные производители уже продают их на черном рынке. Эти таблетки не подлежат контролю со стороны органов здравоохранения, поэтому покупатель не знает, что они содержат и насколько вредны», — предупредила ван Ворст.

В разговоре с «Лентой.ру» психолог Родион Чепалов заявил, что «любовные таблетки» действительно могут усилить чувство близости, но они не создадут автоматически здоровые отношения.

Фото: Лента.ру

По его словам, такие препараты могут казаться привлекательными для нескольких групп людей.

«Например, мужчина после тяжелого развода, который эмоционально заморозился и боится снова доверять, или женщина с высокой тревожностью и страхом покинутости, но желанием постоянно чувствовать эмоциональную связь с партнером. Для людей с травматичным опытом близости идея фармакологически усилить чувство доверия может выглядеть очень соблазнительно», — считает специалист.

При этом он предупредил, что если отношения являются токсичными, то никакие препараты не решат проблему и не сделают их гармоничными.

Более того, в токсичных отношениях такие препараты способны сильно навредить: человек может стать эмоционально привязанным к партнеру, который причиняет ему только вред. В результате сложится ситуация, когда химическим путем люди будут пытаться удержать связь, которая требует уже не гормонов, а честного разговора или расставания, добавил психолог.

Генетическое тестирование для поиска идеального партнера

Ван Ворст считает, что в будущем генетическое тестирование станет одним из самых широко используемых инструментов для поиска партнера. Так, возникнет большое количество компаний, которые будут анализировать ДНК человека и сравнивать ее с генетическим материалом потенциального партнера, чтобы узнать биологическую совместимость.

Такая услуга, согласно прогнозам, должна стать популярной у пар, которые не уверены в своих отношениях или хотят узнать, стоит ли им заводить детей. Если же в компанию обратится одинокий человек, то его генетический материал будут сравнивать с ДНК других одиноких людей, внесенных в цифровую базу, чтобы подобрать подходящего партнера.

Подобные стартапы уже начали появляться. Так, японская компания Nozze несколько лет назад запустила «ДНК-вечеринки». Они проходят по принципу свиданий вслепую, но отличие состоит в том, что на встречах присутствует врач, а в руках участников, которые предварительно сделали ДНК-тест, находятся документы.

Один из японцев, который таким образом нашел пару, поделился впечатлениями. «С самого начала у меня было ощущение, что мы где-то уже встречались. Возможно, это было связано с душевным спокойствием от осознания того, что наша ДНК совпадает. Но наши взгляды и ценности очень похожи, и я верю, что встретил человека, с которым мне действительно будет приятно проводить время», — заявил он.

Фото: Лента.ру

По мнению Чепалова, у такой технологии есть как плюсы, так и минусы. Генетические тесты уже используются для оценки риска наследственных заболеваний у будущих родителей. Теоретически исследования могут помочь выявлять некоторые особенности совместимости, связанные с гормональной системой, стрессоустойчивостью и даже особенностями восприятия запахов и привязанности.

«Но психологически здесь есть серьезная опасность. Любовь начнет превращаться из живого человеческого процесса в технологический подбор параметров. Человек будет воспринимать отношения не как встречу двух личностей, а как поиск идеального биологического совпадения», — предупредил Чепалов.

В результате возникнет риск потребительского отношения к людям: не подошел генетически, значит, бракованный вариант.

По его словам, люди могут иметь прекрасную биологическую совместимость, но не уметь разговаривать, договариваться, выдерживать конфликты и заботиться друг о друге. Кроме того, есть и более глубокий риск: культ идеального совпадения может усилить страх обычных живых отношений. Люди начнут бесконечно искать еще более подходящего партнера вместо того, чтобы учиться строить близость с реальным человеком, убежден психолог.

Секс с роботами

Ван Ворст, много общавшаяся с футурологами и социологами, утверждает, что к 2050 году около 10 процентов молодых людей завяжут отношения с роботами. Причем последние сначала будут выполнять роль секс-работников, а потом возьмут на себя функцию полноценных партнеров.

Предпосылки к этому уже есть. Так, в ходе опроса, проведенного еще в 2020 году, 14 процентов мужчин признались, что их возбуждает Alexa — фирменное программное обеспечение для распознавания голоса от Amazon Echo. Правда, каждый человек решает сам, стоит ли верить этой статистике, поскольку, во-первых, выборка составила всего 1000 человек, а во-вторых, исследование было заказано компанией We-Vibe, которая продает секс-игрушки с управлением через приложение.

Фото: Лента.ру

Тем не менее проводились и другие подобные опросы. Оказалось, что сексом с роботами хотят заниматься 33 процента мужчин и 14 процентов женщин.

Какой бы пугающей ни была статистика, польза от секс-роботов тоже есть, считают эксперты. Например, их могли бы использовать пожилые люди в домах престарелых, люди с инвалидностью, мужчины с эректильной дисфункцией и преждевременной эякуляцией, а также те, кто пережил травмирующий сексуальный опыт.

Тем людям, которые не смогут позволить себе секс-робота, будут доступны специальные приложения и видеоигры в жанре симуляторов свиданий, считает ван Ворст. «Уже существуют приложения, обещающие вам идеального партнера: компаньонов, которые всегда могут быть в вашем кармане, аватара, который вы создаете и который чувственно разговаривает с вами с экрана вашего телефона, изучая ваши ответы, чтобы поддерживать все более захватывающие и реалистичные беседы», — пишет она.

Эпидемия одиночества и полиамория

Два следующих прогноза ван Ворст кажутся парадоксальными: каждый второй европеец будет одиноким к 2050 году, но одновременно с этим станет популярна полиамория, то есть немоногамные отношения. О ней ведутся споры на протяжении многих лет, и в ближайшее время они, вероятно, точно не прекратятся.

Так, писатель Росс Даутат в своей колонке для издания New York Times назвал полиаморию альтернативой опасным, безответственным и обманчивым формам беспорядочных половых связей. По его мнению, одного взгляда на реальные человеческие отношения должно хватить, чтобы усомниться в эффективности этой модели.

Фото: Лента.ру

А вот психолог и сексолог Джулия Каннингем имеет кардинально противоположное мнение.

«Мы моногамны из деловых соображений и культурного наследия, уходящего корнями в далекое прошлое. Брак был создан в качестве делового соглашения для распределения ресурсов между двумя людьми, ресурсов, которые предоставлял мужчина», — считает она.

В разговоре с «Лентой.ру» психолог Ксения Солопанова отметила, что полиамория действительно может быть жизнеспособной формой отношений, но далеко не для всех.

«Она является рабочей моделью для людей с развитой саморефлексией и четкими личными границами. Также важно, чтобы у человека не было выраженной тревожной зависимости от партнера, потому что в противном случае множественные связи будут усиливать ревность и напряжение», — объяснила специалистка.

По ее мнению, основная сложность состоит в эмоциональной реализации этой идеи. Дело в том, что даже при согласии на уровне логики человек может испытывать от такого вида отношений тревогу и страх потери.

Таким образом, если у человека отсутствует высокий уровень эмоциональной зрелости и навыки общения, то такие отношения превратятся не в расширение свободы, а в постоянный источник внутренней нестабильности.

Ван Ворст же считает, что все грядущие любовные трансформации обусловлены не только развитием технологий, но и социально-культурными изменениями. Так, по мере снижения уровня бедности и неравенства люди обрели свободу формировать интимные отношения по своему усмотрению. Однако один вопрос все-таки мучит антрополога: совершают ли люди сейчас ошибку или, напротив, то, какими станут отношения, будет абсолютной нормой всего через несколько десятилетий?