Стало известно, сколько денег муж должен отдавать жене

Психолог рассказала россиянам, какой процент от своего дохода муж должен отдавать жене.

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Психолог Александра Миллер заявила, что мужчине стоит выделять супруге 15–20% от своего дохода для благополучия в семье. Об этом она рассказала в беседе с изданием "Абзац".

По словам специалиста, особенно важны личные средства для женщин, которые занимаются воспитанием детей и временно не имеют собственного заработка.

– Многие мужчины считают, что если они покупают продукты домой, одежду и косметику, то жене деньги не нужны. Но это не так, – подчеркнула психолог.

Также эксперт отметила, что наличие личных средств помогает снизить уязвимость в случае изменений в отношениях или развода, а вопрос финансовой независимости стоит обсуждать ещё до появления детей – передаёт издание 360.ru.