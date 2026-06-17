Мужчины и женщины поделились неисполнимыми сексуальными мечтами

Пользователи Reddit рассказали о сексуальных мечтах, которые считают неисполнимыми. Фантазиями мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Многие пользователи отметили, что испытывают романтическое влечение к близким друзьям или подругам, но сдерживают страсть.

«Безответная любовь — та еще стерва. Мой друг женат, и я благодарна за дружбу этой пары. Я не питаю иллюзий, что что-то в наших отношениях изменится. Не каждая фантазия заслуживает того, чтобы за ее реализацией гнались», — Open-Committee-998, пользовательница Reddit.

Некоторые признались, что хотели бы заняться сексом с выдуманным персонажем.

«Джессика Рэббит. Не собираюсь ничего объяснять», — Jester1525, пользователь Reddit.

Другие же рассказали, что фантазируют об играх, связанных с сексуальным насилием. При этом они уточнили, что не планируют воплощать это желание в жизнь.

«Я хочу заняться сексом без согласия с незнакомцем. (...) Но это практика, требующая предварительного доверия, поэтому такого никогда не произойдет», — bfaithr, пользовательница Reddit.

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, о которых они узнали только после свадьбы. Так, сюрпризом для них оказалось, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом, а не знак серьезного кризиса.