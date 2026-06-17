«Эффект Сирано»: как передача ухаживаний нейросетям меняет отношения

В классической французской пьесе «Сирано де Бержерак» красноречивый, но робкий поэт помогает косноязычному красавцу Кристиану завоевать сердце возлюбленной. Сегодня этот сюжет в точности повторяется на миллионах смартфонов по всему миру, но роль романтичного посредника теперь исполняет искусственный интеллект.

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Доктор Леннарт Анте, профессор Университета Конструктор (Германия), опубликовал в научном журнале Telematics and Informatics исследование на эту тему. Ученый проанализировал, как передача ухаживаний на «аутсорс» нейросетям вроде ChatGPT, Gemini или специализированным приложениям (Rizz, Winggg) трансформирует человеческие отношения.

Масштаб экспансии ИИ в сферу чувств

Онлайн-знакомства давно стали мейнстримом: в США это самый популярный способ знакомства пар, а мировая индустрия дейтинг-приложений оценивается в 3,2 миллиарда долларов. Опросы показывают, что каждый четвертый одинокий американец уже использует ИИ для улучшения своей личной жизни, а большинство пользователей дейтинг-сервисов уверены, что хотя бы раз общались с алгоритмом вместо реального человека.

Доктор Анте провел 45 глубоких полуструктурированных интервью с пользователями из США, Великобритании, Канады. Участников разделили на две группы: 23 человека, которые регулярно используют языковые модели для составления анкет и написания флирт-сообщений, и 22 человека, которые подозревали или точно знали, что их собеседник генерирует ответы через ИИ.

Асимметрия восприятия

Исследование выявило глубокий психологический разрыв между теми, кто отправляет ИИ-сообщения, и теми, кто их получает. Количественные тесты и шкалы доверия не способны передать весь спектр эмоций, которые испытывают реальные люди.

Доктор Анте выделил ключевые парадоксы «Эффекта Сирано»:

Оправдание vs Обида: Пользователи ИИ находят своим действиям логичные оправдания. Для них ChatGPT — это инструмент, позволяющий преодолеть языковой барьер, страх общения или раскрыть свое «истинное я». Ученый вводит термин «протезная подлинность» — феномен, когда человек считает ИИ-текст своим собственным, так как алгоритм лишь точнее выразил его внутренние мысли.

Кризис авторства: Получатели таких сообщений испытывают глубокое разочарование. Узнав правду, они чувствуют себя «оскорбленными» и «глупыми» из-за того, что открылись эмоционально в ответ на сгенерированные алгоритмом фразы.

Что делать дейтинг-платформам?

Технологический сдвиг ставит в тупик разработчиков приложений для знакомств. Полный запрет ИИ невозможен технически и ущемляет права тех, кому нейросети помогают справляться с тревожностью. Политика невмешательства, в свою очередь, превратит дейтинг в «гонку вооружений» между алгоритмами генерации текста и алгоритмами его распознавания. В качестве компромисса ученый предлагает ввести систему добровольной верификации и прозрачного раскрытия информации об использовании ИИ-помощников.

Главный вопрос пьесы Ростана остается открытым и в эпоху цифровизации: когда мы влюбляемся в красивые слова на экране, написанные нейросетью, в кого или во что мы влюбляемся на самом деле? Ответ на этот вопрос определит будущее человеческой близости в мире, где алгоритмы все чаще говорят от нашего имени.