Почему отцы отказываются содержать своих детей

Московские приставы составили портрет типичного неплательщика алиментов: это мужчины в возрасте от 39 до 50 лет, задолженность которых превышает в среднем порядка 200 тысяч рублей. Что мотивирует некоторых родителей отказываться от выплаты на ребенка — в материале MIR24.TV.

Среди причин, по которым мужчины перестают платить алименты, важное место занимает безответственное отношение к своим родительским обязанностям, заявила MIR24.TV юрист Оксана Васильева. Конечно, часть должников действительно сталкивается с финансовыми трудностями: потерей работы или снижением доходов. Однако значительная часть задолженностей образуется не из-за отсутствия возможности платить, а из-за нежелания это делать.

«После развода некоторые мужчины ошибочно воспринимают алименты как деньги для бывшей супруги, а не как средства на содержание собственного ребенка. На фоне личных обид и конфликтов они сознательно уклоняются от выплат, пытаясь таким образом наказать бывшую партнершу. При этом страдает прежде всего ребенок, который лишается части финансовой поддержки, необходимой для нормальной жизни, образования и развития», — Оксана Васильева, юрист и доцент Финансового университета.

Хронические неплательщики алиментов, по словам эксперта, зачастую демонстрируют общий низкий уровень финансовой и социальной дисциплины. Они скрывают реальные доходы, работают неофициально, игнорируют требования судебных приставов и годами не предпринимают попыток погасить долг. В результате задолженность накапливается и может достигать сотен тысяч рублей.

Поэтому проблема неуплаты алиментов во многих случаях связана не столько с объективной нехваткой средств, сколько с нежеланием признавать свою ответственность перед ребенком. Родительство не заканчивается после развода, и обязанность участвовать в содержании детей остается независимо от отношений между бывшими супругами.