Психолог дала совет, как снизить стресс от работы в офисе после удаленки

Психолог Анастасия дала совет в рубрике «Теперь вы знаете», как снизить стресс от работы в офисе после удалёнки. На первый взгляд действительно может казаться, что ничего принципиально не изменилось: те же задачи, те же дедлайны, те же коллеги. Но для психики разница между работой из дома и в офисе огромна.

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«Важно отказаться от идеи «надо быстро привыкнуть». Адаптация — это нагрузка, даже если работа и офис вам нравятся. Стоит честно признаться себе, что психике может быть нелегко, и с особой бережностью относиться к себе в это время», — рекомендовала эксперт.

Психолог добавила, что в первые пару недель полезно внимательно наблюдать за своим состоянием. Какие моменты вызывают максимальную усталость? Когда падает концентрация? Что сильнее всего раздражает: шум, дорога, постоянные разговоры, отсутствие возможности побыть одному?

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