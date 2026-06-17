Психиатр объяснил, почему чужие фото из отпусков нервируют

Психологи предупреждают: фотографии чужих отпусков и развлечений в соцсетях вызывают синдром упущенного лета. Наблюдая за жизнью других, человеку начинает казаться, что он сам ничего не успевает. Его список «обязательных дел» растет и в итоге только нервирует, вызывая чувство обременения вместо желанного расслабления. Что с этим делать, «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста.

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Почему возникает синдром упущенного лета

Как рассказал врач-психиатр, психолог Алексей Филатов, смотря на заграничные отпуска тех, кто может себе это позволить, человек действительно может начать чувствовать себя обделенным.

«В психологии существует такой синдром или психологический эффект FoMO (синдром упущенной выгоды). Он возникает в том случае, когда человеку предоставляется большое количество вариантов развития событий, ему необходимо принять решение в пользу чего-то одного. Синдром упущенного лета — это частный случай психологического эффекта FoMO. И когда человек поставил себе цель на лето, которую осуществить не удалось в силу определенных обстоятельств, он начинает испытывать этот негативный спектр чувств».

К синдрому упущенного лета больше склонны люди, у которых есть возможность выбора (различных вариантов досуга), отметил специалист.

«Если у человека есть только один вариант отдыха в летний сезон, то у него не появится ощущения упущенных возможностей в конце лета», — пояснил Филатов.

Как справиться с этим чувством

Чтобы побороть чувство упущенного лета, психолог порекомендовал:

«выходить в офлайн», то есть заменять время в интернете на реальные прогулки;

пробовать занять себя чем-то новым, спланировать свой досуг или поставить на лето достижимые цели, после выполнения которых точно не возникнет ощущения упущенного лета.

Еще один неприятный психологический синдром — синдром опустевшего гнезда. Он возникает, когда единственный или младший ребенок покидает дом. Для родителей это нередко становится непростым периодом, который сопровождается чувством потери, тревоги и ощущением собственной ненужности. Как с ним справиться и обрести новый смысл в жизни — в материале «ВМ».