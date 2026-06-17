Откуда возникает страх одиночества и что с ним делать

Вы дома одни... и через некоторое время замечаете неудержимую тягу взять телефон и залезть в соцсети или на худой конец включить телевизор. Страх одиночества знаком многим. При этом его вызывает не только отсутствие отношений или близких людей. Намного чаще людей пугает необходимость остаться наедине с собой.

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Алена Злобина — энергокоуч, специалист по архитектуре личности и внутренним трансформациям — объясняет, почему одиночество многих тревожит сильнее, чем реальные жизненные сложности. И как попытка убежать от него постепенно заглушает внутренний голос.

Почему одиночество пугает?

Страх одиночества чаще возникает в тот момент, когда человек остается дома без телефона, разговоров, встреч и привычного потока информации.

«В тишине начинают подниматься мысли и состояния, которые долго вытеснялись: тревога, внутреннее напряжение, недовольство собой, своей внешностью, ощущение пустоты», — говорит Алена Злобина.

Многие люди настолько привыкли постоянно переключать внимание наружу, что просто не знают, как быть с самим собой без внешнего шума. Поэтому появляется желание все время кому-то писать, с кем-то встречаться, бесконечно листать соцсети или заполнять график делами.

«При этом само одиночество не является чем-то плохим. Наоборот, это состояние, в котором человек начинает лучше слышать себя, начинает развиваться. Именно в такие моменты перед нами встают честные вопросы: чего я хочу на самом деле? Что мне подходит, а что нет? Почему я живу именно так?», — рассказывает коуч.

Вопросы непростые и не всегда приятные, поэтому многие люди бессознательно стараются избегать таких пауз. Когда рядом постоянно кто-то есть, а внимание занято общением, новостями, встречами и чужими историями, внутренний диалог как будто заглушается. Человеку проще ориентироваться на внешний мир, чем разбираться в собственных ощущениях. И здесь кроется опасность: чем сильнее мы зависим от окружения, тем больше начинаем терять контакт с собой.

Как окружение незаметно меняет человека

В нашей психике от природы заложен механизм, связанный с работой зеркальных нейронов. Этот механизм заставляет нас перенимать чужие эмоциональные состояния, манеру общения, реакции, жесты и даже интонации. Мы неосознанно копируем тех, кто находится рядом. Как в поговорке: «с кем поведешься, от того и наберешься».

«Если человек почти никогда не остается наедине с собой, он постепенно начинает терять собственные ориентиры. Вместо собственных мыслей появляются чужие установки, вместо собственных желаний — желание соответствовать окружению. Человек подстраивается под других настолько быстро, что перестает замечать, где его настоящие реакции, а где — просто привычка копировать чужую энергию и поведение», — говорит коуч.

В какой-то момент это начинает напрямую влиять на внутреннее состояние: человек вроде бы постоянно в контактах и разговорах, но при этом хуже осознает, что он сам чувствует и чего хочет.

А как же внутренний голос?

При ориентации на других людей услышать собственный внутренний голос становится все тише. Особенно если вокруг много чужих мнений, советов, разговоров и информационного шума. Интернет, телевизор, реклама, журналы подсказывают нам что есть, носить, с кем жизь и как строить оношения.

В какой-то момент это начинает сказываться на состоянии: человек вроде бы живет активной жизнью, общается, принимает решения, но внутри появляется ощущение, что нет четкого понимания «куда я иду» и «что для меня правильно». Не потому что ответов нет, а потому что их становится сложно различить среди всего внешнего потока.

«Именно отсюда часто и возникает непонимание фразы "будь собой". В ней нет призыва стать кем-то новым — наоборот, речь о том, чтобы научиться различать свое и чужое. Но это возможно только тогда, когда человек хотя бы иногда возвращается к себе и начинает замечать не только удобные и привычные реакции, но и более глубокие состояния: сомнения, страхи, внутренние противоречия и то, что обычно остается без внимания», — рассуждает Алена.

С чего начинается аутентичность

Сегодня много говорят об уверенности и успешности. Но настоящая внутренняя устойчивость рождается из способности спокойно оставаться с собой в разных состояниях. Проявляется «своя манера быть» — когда человек не подстраивается автоматически под окружение, а чувствует, думает и реагирует так, как свойственно ему.

«Если страх одиночества вам знаком, попробуйте начать с малого: иногда оставайтесь без фонового шума — без музыки, соцсетей и мессенджеров. Вначале это может быть непривычно. Но именно в этой тишине постепенно начнет звучать ваш собственный внутренний голос», — подсказывает Алена.

Когда человек перестает бояться одиночества, отношения, дружба и новые знакомства появляются не из страха пустоты, а из искреннего интереса к людям и окружающему миру.