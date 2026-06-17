Психотерапевт ответил, какими не должны быть личные границы

Психотерапевт рассказала, почему адекватные личные границы не могут быть слишком жёсткими
Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала в беседе с «Чемпионатом», как не выстроить слишком жёсткие личные границы. Мы учимся говорить «нет», защищать своё время, пространство и эмоции, и это действительно важно: границы дают ощущение безопасности, помогают лучше понимать себя, свои пределы усталости и комфорта, беречь силы и не соглашаться на то, что нам откровенно не подходит.
Вместе с этим возникает риск зайти слишком далеко и превратить границы в высокую бетонную стену. Страх нарушить чужое пространство заставляет нас лишний раз не писать, не звонить, не приходить без приглашения, не задавать лишних вопросов. Общение становится выверенным, «безопасным», но и всё менее живым: меньше спонтанности, меньше открытых разговоров «по душам», меньше ощущений тепла и вовлечённости.
«Парадокс, что любые близкие отношения так или иначе связаны с риском лёгкого «нарушения» границ. Чтобы сблизиться, нужно показать свои слабые места, спросить лишний раз "ты точно в порядке?", написать ночью "я переживаю за тебя", прийти на помощь, даже если человек прямо не просил. Это не вторжение "с потолка", а внимательность и интерес, которые создают ощущение "я тебе не безразличен". Дружба и близость держатся как раз на этой живой эмоциональности и взаимном участии, а не только на корректной дистанции», — сказала эксперт.