Психотерапевт ответил, какими не должны быть личные границы

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала в беседе с «Чемпионатом», как не выстроить слишком жёсткие личные границы. Мы учимся говорить «нет», защищать своё время, пространство и эмоции, и это действительно важно: границы дают ощущение безопасности, помогают лучше понимать себя, свои пределы усталости и комфорта, беречь силы и не соглашаться на то, что нам откровенно не подходит.

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Вместе с этим возникает риск зайти слишком далеко и превратить границы в высокую бетонную стену. Страх нарушить чужое пространство заставляет нас лишний раз не писать, не звонить, не приходить без приглашения, не задавать лишних вопросов. Общение становится выверенным, «безопасным», но и всё менее живым: меньше спонтанности, меньше открытых разговоров «по душам», меньше ощущений тепла и вовлечённости.