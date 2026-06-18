Как детские установки превращают жизнь в ад во взрослом возрасте

Психолог Анна Мухина объяснила россиянам, как гонка за идеальными результатами в детстве может обернуться скрытой психотравмой.

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Как отметила эксперт в беседе с Pravda.Ru, перфекционизм всё чаще рассматривают не как "черту сильного человека", а как проблему, которая часто тянется из детства. Психолог считает, что стремление к идеалу нередко скрывает страх отвержения и нехватку безусловной любви. В семье у ребёнка может закрепиться установка: "меня любят только за успехи". А уже во взрослом возрасте такой человек пытается постоянно доказывать свою ценность через достижения.

Она объяснила, что перфекционизм часто связан со страхом ошибки, провала, потери работы или ощущения "я недостаточно хорош". Перфекционисту сложно принимать похвалу и признавать свои заслуги.

– Перфекционист не верит в свою самоценность без предъявления результатов, нужных окружающим. Это привычная стратегия выживания, которая подменяет ощущение внутренней целостности бесконечным списком достижений. Зачастую такие паттерны поведения возникают как последствие родительского контроля, мешающего формированию здоровой самооценки, – передает СМИ слова собеседницы.

Самостоятельно изменить этот сценарий трудно, потому что человек часто считает его нормальной частью себя. Однако постоянная самокритика и гонка за идеалом могут привести к сильному стрессу и психическому истощению. В таких случаях лучше работать с психологом или психотерапевтом.