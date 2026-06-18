Объяснено, как перфекционизм может стать причиной поражения в любом деле

Психотерапевт Аглая Дателидзе объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», как перфекционизм может стать причиной поражения. По её словам, все попытки перфекционистов сделать на «отлично» в итоге часто приводят к саморазрушению.

«Перфекционизм — главный убийца действий. Формула «либо идеально, либо никак» — это не высокая планка, а изощрённая лицензия на бездействие. Потому что идеального старта не бывает, идеального первого раза не существует, а значит, перфекционист получает законное право никогда не начинать», — сказала эксперт.

Как следствие — подрыв самооценки и усиление тревожности. Вы можете постоянно испытывать страх перед будущим, новыми начинаниями или работой, с трудом брать на себя ответственность.

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