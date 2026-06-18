Психолог объяснил, почему зумеры ищут у себя несуществующие болезни

Зумеры часто пытаются диагностировать у себя отсутствующие болезни из-за повышенной тревожности, чувства неопределенности и свободного доступа к информации в интернете. Об этом интернет-изданию «Абзац» сообщил психолог Анатолий Абашин.

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По словам специалиста, у современной молодежи есть большое количество возможностей, позволяющих им чтобы сравнивать себя с окружающими и формировать оценку, отталкиваясь от полученных данных. При этом в качестве дополнительных факторов выступают нестабильная внешняя среда, свободный доступ в интернет и высокий уровень тревожности из-за условий постоянной неопределенности.

«Если предыдущие поколения ходили в школу и, условно, могли видеть только своих одноклассников, то теперь достаточно открыть интернет и сравнить, у кого что и как. От этого создается невероятное эмоциональное давление и инфошум, на этом фоне человек начинает тревожиться. На фоне возросшего напряжения, если его не отдавать куда-то вовне, человек начинает работать с ним изнутри, соответственно, прислушиваться к своему телу, искать какой-то отклик», — объяснил психолог.

При этом, по его словам, наличие интернета делает для зумеров доступной упрощенную самодиагностику. В таких условиях первый же запрос в предоставляет всю необходимую информацию, тем самым исключая необходимость посещать врачей. Однако такой метод диагностики в большинстве случаев оказывается ошибочным и не учитывает индивидуальные нюансы.

Терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова до этого говорила, что молодые люди начали чаще сталкиваться с синдромом раздраженного кишечника (СРК) из-за хронического стресса, нарушения режима сна и преобладания фастфуда в рационе.