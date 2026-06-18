«Эмоционально слепые». Определена причина расставаний в стиле гостинга

Российские пары стали чаще расставаться по принципу гостинга: один из партнеров резко прекращает общение, перестает отвечать на звонки, игнорирует сообщения и исчезает. У многих людей это вызывает тревогу, чувство вины и навязчивые мысли, они начинают искать проблему в себе или переживать, что с партнером случилась беда. Некоторых такой стресс даже доводит до психических расстройств. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, почему люди так поступают со своими партнерами и что поможет пережить такое расставание.

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Далеко не новый «тренд»

По ее словам, ситуация, когда партнер внезапно исчезает из отношений, — это далеко не новый тренд.

«Подобные истории случались всегда, просто раньше эта тема была завуалированной и обсуждалась лишь в узком кругу. Сегодня же, благодаря быстрому обмену информацией, социальным сетям и рассказам психотерапевтов, мы узнаем о таких случаях гораздо чаще», — пояснила психолог.

Эксперт подчеркнула: внезапных разрывов на абсолютно ровном месте практически не бывает. Всегда существуют предвестники и «звоночки», которые люди часто игнорируют, предпочитая жить иллюзиями.

«Если вы ничего не замечали до самого конца, значит, вы были эмоционально слепы или глухи к реальности. Чаще всего такие союзы нельзя назвать настоящими парами. В них один человек использовал другого для решения своих эмоциональных, материальных или социальных проблем. Как только потребность исчезала, связь обрывалась», — считает Абравитова.

Кого чаще бросают таким образом

По ее мнению, тех, кого бросают таким образом, можно отнести к категории «людей-жертв». Они склонны эмоционально цепляться за партнера, растворяться в нем и терять собственную личность.

«Человек, утративший себя как индивидуальность в отношениях, становится скучной функцией или обременительным объектом, от которого хочется убежать», — отметила эксперт.

Однако психолог заверила: если один из партнеров закончил отношения с помощью гостинга, другому не стоит из-за этого расстраиваться и принимать это близко к сердцу.

«Если ваш партнер пропал без объяснения причин, стоит сказать ему спасибо и мысленно поклониться. Это событие — знак того, что этот человек изначально был "не вашим". Попытка строить с ним отношения была ошибкой, и его уход избавил вас от дальнейших разочарований», — уверена Абравитова.

Как избежать подобных ситуаций

Психолог объяснила, чтобы построить здоровые отношения, необходимо начинать с работы над собой:

прежде чем вступать в отношения, определите для себя, что именно вы хотите получить от партнера и какое отношение к себе считаете приемлемым, желательно прописав эти критерии и периодически их пересматривая;

важно выстраивать партнерские отношения и сохранять собственные границы.

«Компромиссы необходимы, но у них должны быть четкие пределы. Важно понимать, где заканчивается ваша уступчивость и начинается потеря самоуважения, — подчеркнула спейциалист. — Нельзя полностью растворяться в другом человеке. Такое поведение пагубно и неизбежно приведет к разрыву отношений. Нужно сохранять свою личность, интересы и независимость, чтобы оставаться интересным и равноправным участником отношений».

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