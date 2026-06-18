Россиянам объяснили, как связаны ритм дыхания и принятие решений

Дыхание — это нить между телом и умом, а когда ритм сбивается из-за стресса, человек теряет способность ясно мыслить. Об этом «Газете.Ru» рассказал гуманитарный деятель, создатель дыхательной техники Сударшан Крия, эксперт Шри Шри Рави Шанкар.

© Magnific

«Восстановление правильного ритма помогает успокоить ум, и тогда решение проблемы приходит само собой. Для офисного сотрудника, у которого нет времени на длительные практики, существуют простые техники, занимающие не более десяти минут. Одна из них, свечное дыхание, поможет быстро снять стресс: нужно сделать глубокий вдох через нос, а выдохнуть медленно через сложенные трубочкой губы, как будто задуваете свечи, повторив так три раза. Это мягко активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за расслабление», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что существует прямая связь между ритмом дыхания и качеством принимаемых решений.

«Когда человек дышит медленно, с удлиненным выдохом, меняется активность в вентромедиальной префронтальной коре, которая отвечает за оценку рисков и выгод. В ходе экспериментов участники, перешедшие на такой режим, начинали принимать более смелые, но не безрассудные решения, поскольку их мозг становился чувствительнее к потенциальным наградам, при этом восприятие потерь не притуплялось. То есть дыхание работает как объективный физиологический рычаг, а не просто как способ отвлечься», — высказался специалист.

По его мнению, помочь может и другая техника — попеременное дыхание или Нади Шодхана.

«Оно поможет перезапустить ум и снизить тревожность за счет стабилизации работы обоих полушарий. Для этого нужно расположить указательный и средний пальцы правой руки между бровей, большим пальцем закрыть правую ноздрю и выдохнуть через левую, затем вдохнуть через ту же левую ноздрю, закрыть её безымянным пальцем и выдохнуть через правую, после чего повторить цикл в обратном направлении. Важно дышать медленно, сделав 7-8 таких циклов», — рекомендовал Шри Шри Рави Шанкар.

И в заключение он добавил, что исследования показывают, что регулярная практика меняет вегетативную регуляцию, делая человека устойчивее к давлению извне.