Девушка пожаловалась на пикантную проблему во время орального секса

23-летняя пользовательница Reddit под ником Snowflakes2345 пожаловалась на пикантную проблему, которая возникает во время орального секса с ее 25-летним бойфрендом. В комментариях к посту некоторые поделились с ней действенными советами.

Автор рассказала, что ее парень — отличный любовник, и добавила, что ей нравится заниматься оральным сексом.

«Проблема в том, что мне не нравится кислый вкус эякулята. Я бы и хотела, чтобы он эякулировал мне в рот, но боюсь, что меня вырвет», — пожаловалась она.

В комментариях девушке посоветовали держать около постели бутылку с водой и пустую кружку: так она сможет сразу же выплюнуть семенную жидкость и прополоскать рот.

«В качестве альтернативы можно проглотить и сразу же запить водой, чтобы избежать длительного ощущения вкуса», — уточнила пользовательница, давшая эту рекомендацию.

Некоторые же порекомендовали автору попробовать изменить диету мужчины. Они объяснили, что алкоголь, табак, кофеин, красное мясо и жирная пища ухудшают вкус эякулята, а ананасовый сок, напротив, улучшает его.

«Моя бывшая девушка покупала ананасовый сок, и я знал, что меня ждет роскошный оральный секс. Не говорите, что вам мерзко, просто скажите, что так будет вкуснее», — призвал один пользователь.

Ранее мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали о своем опыте. Один из пользователей признался, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для 18-летней дочери.