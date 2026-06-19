Мужчины назвали лучшие комплименты от женщин после секса

Мужчины рассказали, какие комплименты от женщин, полученные после интимной близости, они считают лучшими. О самых приятных словах, услышанных после интимной близости, они рассказали на Reddit.

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Многие мужчины признались, что приходят в восторг, когда слышат от женщин после секса слова благодарности.

«Две бывшие говорили мне: «Спасибо, что так хорошо сделал это». Первая сказала так через два часа после нашего секса, вторая говорила это сразу после каждого удачного захода», — Friskfrisktopherson, пользователь Reddit.

По словам другого пользователя, лучшим комплиментом для него стало то, что женщина после интимной близости была настолько изумлена, что не могла вспомнить, как водить машину.

«Она сидела в машине на подъездной дорожке минут пять. Я вышел проведать ее, а она говорит: «О, я в порядке, просто пытаюсь вспомнить, как водить машину». Потом она посмотрела на меня и сказала: «Я твоя». Всю следующую неделю я разгуливал по городу с таким видом, будто я король секса», — Daddict, пользователь Reddit.

Некоторые же признались, что лучший комплимент для них — это то, что женщина после секса остается расслабленной.

«Когда идешь в ванную за полотенцем, возвращаешься и видишь, что она лежит в той же позе, в которой ты ее оставил, с широкой улыбкой на лице», — Finally_Smiled, пользователь Reddit.

Ранее пользователи Reddit рассказали о сексуальных мечтах, которые считают неисполнимыми. Многие отметили, что испытывают романтическое влечение к близким друзьям или подругам, но сдерживают страсть.