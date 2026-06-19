Психолог ответил, могут ли зумеры создать здоровые отношения

Психолог отметила высокий потенциал зумеров в создании здоровых отношений
Этому способствует их умение определять личные границы.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Юлия Куликова-Цай.
«Можно построить здоровые отношения в молодом возрасте. Поколение икс не очень умеют строить здоровые отношения, потому что они росли в карательной системе. Иксы стали меньше стращать миллениалов в плане воспитания, дали давать больше любви и заботы. Миллениалы, нарожав детей, стали с зумерами выстраивать отношения очень бережно. Получилось, что чем моложе поколение, тем личные границы более выстроенные. А это та самая база, которая нужна для того, чтобы выстраивать здоровые отношения. Зумеры легко умеют сказать «нет».
Ранее Куликова-Цай отметила приоритет личной жизни у зумеров над карьерой.