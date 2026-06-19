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Психолог рассказала, как раздельный сон влияет на отношения

Чемпионат.com

Психолог Екатерина Карасина рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как раздельный сон влияет на отношения. По её словам, далеко не всегда это признак скорого разрыва.

Психолог рассказала, как раздельный сон влияет на отношения
© Чемпионат.com

«Всё зависит от причины, по которой супруги решают спать отдельно. Раздельный сон может отражать как зрелость отношений и здоровую заботу друг о друге, так и начинающееся охлаждение. Но нужно понимать, что далеко не всё в отношениях регулируется тем, спите вы вместе или порознь», — сказала эксперт.

У раздельного сна есть очевидный плюс — высокое качество отдыха и отсутствие взаимного недовольства, если биоритмы супругов не совпадают.

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