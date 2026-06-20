Психотерапевт предупредил о том, какая квартира может разрушить брак

Совместное проживание в небольшом пространстве без возможности побыть одному может стать причиной постоянного раздражения, тревожности и эмоционального истощения. К таким последствиям могут привести напряжение в отношениях, снижение продуктивности и даже проблемы в семье, рассказал "Абзацу" психотерапевт Максим Ульянецкий.

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По словам специалиста, когда на ограниченной площади одновременно находятся несколько человек, нарушается базовая потребность в личном пространстве. Например, шум, бытовые дела и постоянное присутствие других членов семьи могут постепенно накапливать усталость.

«Если на небольшой территории играют дети, а жена готовит борщ, люди быстро теряют энергию, это приводит как минимум к раздражению. Раздражение тут служит реакцией на то, что закончилась энергия. Если человек не понимает, что его базовые потребности нарушаются, возникает нелокализованная тревога или ярость», – объяснил эксперт.

Он отметил, что постоянное напряжение без возможности восстановиться может привести к ухудшению самочувствия, проблемам со сном, снижению работоспособности, а в некоторых случаях и к депрессивным состояниям, паническим атакам или навязчивым действиям.

По словам Ульянецкого, отсутствие личного пространства нередко становится одной из причин конфликтов в отношениях. Человек начинает испытывать раздражение не из-за конкретных действий партнера, а из-за постоянной невозможности остаться наедине с собой.

Чтобы снизить уровень стресса, психотерапевт рекомендует создавать в семье условия для личного времени каждого человека. Также он советует регулярно гулять без гаджетов. Даже 20 минут прогулки два раза в неделю могут помочь переключиться и восстановить эмоциональные ресурсы.

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