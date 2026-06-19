Психолог рассказала, что можно узнать о человеке, заглянув в его холодильник

Содержимое холодильника может многое рассказать о привычках, дисциплине и даже состоянии здоровья человека. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Эльвира Жданова.

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По ее словам, этот бытовой предмет — своего рода зеркало личности, в котором отражаются не только кулинарные предпочтения, но и отношение к себе. Например, наличие домашней еды говорит о том, что человек умеет готовить и заботится о своем питании.

«Какая там посуда и контейнеры, мытые они или нет. <...> Если у него в холодильнике есть безлактозные продукты, значит у него есть соответствующие рекомендации врача. Обилие острых продуктов, например как перец, — может говорить о темпераменте человека», — отметила Жданова.

Согласно исследованию сервиса «Пакет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», с наступлением выходных у россиян меняется не только расписание дня, но и наполнение холодильника. В будни, когда нужно быть продуктивными, люди получают энергию от кофе и чая в стаканчиках — спрос на бодрящие напитки повышается на 18% по сравнению с выходными.

Та же история с перекусами: в будни, когда каждая минута на счету, выпечка и готовая еда выручают, экономя время. Но с приходом выходных их востребованность становится на 10% и 14% ниже. На первый план выходят сладости, потребители не могут устоять перед соблазном и покупают их на 14% чаще. Также в нерабочие дни у россиян стабильно растет потребность во вредной еде: чипсы и сухарики покупают на 11% больше.