Названы признаки зависимости от гаджетов

Паника при отсутствии интернета, ложное ощущение уведомлений и другие симптомы могут свидетельствовать о зависимости человека от гаджетов. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По словам специалиста, один из ключевых признаков сильной зависимости — сильный страх или даже паника, когда разряжается батарея, пропадает интернет или телефон оказывается забытым дома. Второй симптом — так называемые «фантомные звонки, то есть ложное ощущение вибрации или звука уведомления, когда устройства рядом нет или оно выключено. Это, по мнению Холдина, говорит о формировании патологических нейронных связей и навязчивых состояний.

Третьим серьезным признаком он назвал нарушение сна: бессонница развивается на фоне привычки листать соцсети в постели и постоянного откладывания времени отхода ко сну. Еще один повод задуматься — игнорирование реальности, которое проявляется в потере концентрации во время разговора, постоянном желании заглянуть в экран во время еды, прогулки или живого общения. Пятый признак — потеря контроля, когда все попытки сократить время использования устройства терпят неудачу, а экранное время растет вопреки здравому смыслу и желанию самого человека.

Нарколог также дал несколько советов по борьбе с зависимостью. Он рекомендовал отключить лишние уведомления из игр и соцсетей, оставив только важные, не брать телефон за стол и в спальню, а также отслеживать статистику экранного времени. Чтобы победить тягу к устройству, по его мнению, пустоту нужно заполнять реальной жизнью: составить строгий режим дня, выделить фиксированное время для проверки новостей, например, по 15 минут утром и вечером, и найти активное хобби — спорт или творчество.

Ранее психолог Анатолий Абашин расказал, что современные подростки живут в условиях, существенно отличающихся от опыта предыдущих поколений. Повышенная тревожность, постоянная неопределенность и свободный доступ к информации в интернете стали ключевыми причинами того, что представители поколения зумеров склонны искать у себя симптомы несуществующих заболеваний, отметил он.