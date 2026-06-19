Психолог призвал не «программировать» себя на «неправильную реакцию»

Работа над мышлением и его переосмысление способны изменить жизнь к лучшему.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Если человек длительно находится в неврозе, то его психика становится ригидной. Проблемы начинаются, когда он не может гибко выходить из сложных ситуаций. Попадает в сложную ситуацию, а ведёт себя одинаковым образом и приходит с запросом изменить это. Но при этом человек говорит, что мышление своё менять не хочет, он на него опирается, ему доверяет, оно стоит на опыте. Мы должны начать с того, что мы должны изменить стиль мышления. Мы должны научить себя видеть другое, допускать другое, действовать по-другому. Люди преимущественно вредят себе сами, программируют себя на неправильную реакцию, излишне катастрофизируют. Наша психика очень легко подстраивается, если мы начинаем с ней работать. Нужно перестать произносить слова, которые нас программируют на неправильную реакцию».

Ранее Соловьёва рассказала о причинах отсутствия вдохновения. Его не испытывают люди, не умеющие радоваться и не проявляющие любопытства, отметила она.