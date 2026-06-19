Как одолеть тревогу перед поездкой

Большинство путешественников испытывают тревогу перед поездками, однако более трети из них не могут объяснить, что именно вызывает беспокойство. Об этом «Газете.Ru» рассказали в онлайн-сервисе психологической поддержки «Ясно» и сервисе онлайн-бронирования авторских экскурсий Трипстер.

«Почти половина опрошенных, сталкивающихся с тревогой перед путешествием, признались, что больше всего они боятся опоздать на рейс, еще часть опасаются забыть важные документы или багаж. Около трети опрошенных тревожатся из-за возможной болезни во время поездки. При этом еще часть респондентов и вовсе не могут определить причину собственного переживания», — рассказали эксперты.

Они добавили, что страхи оказываются лишь внешним проявлением более глубокого беспокойства.

«Чаще всего тревогу подпитывают не сами риски поездки, а опасения, связанные с ожиданиями, ответственностью и неопределенностью. Наиболее серьезным фактором, который может испортить поездку, респонденты считают несоответствие ожиданий и реальности: треть из них беспокоятся, что отпуск не оправдает вложенных усилий и средств. У трети опрошенных тревогу вызывает большой объем недоделанных задач, которые накапливаются перед отпуском, а у части волнение нарастает из-за потребления тревожного контента. Каждый пятый респондент склонен к переживаниям из-за прошлого негативного опыта», — объяснили специалисты.

По их мнению, страхи путешественников чаще всего не подтверждаются на практике.

«Более половины респондентов сообщили, что их тревога перед отпуском никогда не оправдывалась, а реальные неприятности в поездках происходили лишь у части участников исследования. Чтобы справиться с последствиями подобного стресса, нужно в первую очередь его не отрицать, а быть внимательными к своим ощущениям и чувствам. Важно не обвинять себя в «сорванных планах на счастье» и не пытаться все полностью проконтролировать. Хорошо бы разрешить себе периоды «неделания» в своих поездках — здоровая психика не способна выдерживать возбуждение новизной непрерывно», — добавила практикующий психолог, комьюнити директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко.

Аналитики дали рекомендации, как снизить тревогу.

«Большинство предпочитают дополнительно перепроверять детали: от документов до безопасности в квартире. Также часть респондентов уделяет особое внимание подготовке — так, часть из них тщательно упаковывают ценные вещи, а 35% стараются детально распланировать маршрут. Отдельно стоит отметить и моральную подготовку опрошенных — почти треть выполняет дорожные ритуалы, чтобы поездка точно прошла хорошо», — отметили они.

Директор по маркетингу сервиса Трипстер Иван Чирков добавил, что больше половины путешественников признавались, что их опасения ни разу не сбылись, а настоящие неприятности случились лишь у 3%.