Как понять человека по одному визиту на его кухню

Психолог Эльвира Жданова назвала способ понять человека, заглянув к нему на кухню. В беседе с РИАМО она порекомендовала посмотреть на полки его холодильника.

По словам Ждановой, состояние холодильника выдаст привычки человека: следит ли он за своим питанием, насколько он дисциплинирован и чистоплотен. Психолог посоветовала посмотреть, какая внутри посуда и контейнеры есть внутри бытового прибора, а также изучить, мытые они или нет.

Она добавила, что по содержимому холодильника можно сделать вывод о состоянии здоровья хозяина: например, если на полках есть безлактозные продукты, значит, у него есть соответствующие рекомендации врача. Также психолог призвала обратить внимание на наличие домашней пищи, так как оно говорит о том, что человек умеет готовить.

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