Психолог рассказал, как отличить любовь от зависимости

Российские психотерапевты фиксируют всплеск любовной обсессии - состояния, когда человек зацикливается на объекте любви, а влюбленность перерастает в одержимость. Об этом заявила психолог Екатерина Каталина в эфире НСН.

Те, кто страдает "любовной зависимостью", преследуют своих партнеров навязчивыми сообщениями и звонками, слежкой за их соцсетями, ревностью и неспособностью принять отказ или расставание как факт.

Эксперт убеждена, что нездоровое отношение к неизбежным проблемам в личных отношениях кроется в нездоровых взаимоотношениях с родителями, а способствуют росту такого рода случаев изменения цифровой эпохи и ее социальной среды, провоцирующие тревожность.

Наиболее подвержены зависимости люди в возрасте от 18 до 35 лет, когда идет поиск своей идентичности, а также те, кто переживает кризис среднего возраста. Психологи отмечают, что корни проблемы часто лежат в небезопасном типе привязанности с родителями.

Главное отличие любовной зависимости от глубокой влюбленности заключается в потере самостоятельности и деструктивности, что может разрушать личность. Признаки зависимости - человеку кажется, что его мир "вращается" вокруг объекта обожания, а остальные сферы жизни без партнера не имеют смысла.

Как рекомендует Каталина, чтобы не впасть в зависимость от любви, важно развивать самоценность - свои хобби, свой круг друзей и общения, работать над финансовой независимостью и четче очерчивать свои границы.