Психолог раскрыла способы борьбы с синдромом «загнанной лошади»

Нередко люди, просыпаясь утром, уже чувствуют себя обессиленными, такое состояние обычно списывают на лень, но часто ситуация куда сложнее, рассказала психолог Диана Гончарова. В комментарии «Ленте.ру» она рассказала о способах борьбы с хроническим истощением.

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Гончарова отметила, что люди нередко сталкиваются с хроническим истощением психологической автономии, его также называют синдромом «загнанной лошади». Психолог указала, что распознать названный синдром можно по нескольким симптомам: эмоциональная пустота, потеря связи с собственными желаниями, постоянное напряжения, чувство вины за отдых.

«Подобный недуг чаще встречается у определенных групп людей — офисных сотрудников, родителей маленьких детей, руководителей среднего звена, перфекционистов», — Диана Гончарова, психолог.

Эксперт обращает внимание, что из этого состояния можно выйти, если выполнять ряд рекомендаций. Прежде всего она порекомендовала стараться работать только в рабочие часы, раз в неделю задавать себе вопрос «Что сейчас я делаю только потому, что боюсь кого-то подвести?», и впоследствии отказаться от одного такого дела. Также Гончарова посоветовала отделять истощение от лени, где истощение — «не могу, даже если очень надо».

«Этот синдром — не диагноз, а сигнал. Причем сигнал не слабости, а того, что долгое время вы работали на пределе. И первое лекарство — разрешить себе быть неэффективным хотя бы час в день», — добавила Гончарова.

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