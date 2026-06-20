Психолог ответила, как перестать думать об идеальных кадрах для соцсетей

Клинический психолог Лариса Верчинова рассказала «Чемпионату», как перестать думать об «идеальных кадрах» для социальных сетей и начать отдыхать «для себя». Когда всё вокруг становится потенциальным контентом: закат, тарелка, вид из окна — мозг не отдыхает, он работает: оценивает, кадрирует, придумывает подпись.

«Оставьте телефон в номере или сумке на первые полчаса. Не навсегда — просто дайте себе войти в момент без камеры. Снять можно потом, но сначала — почувствовать. Задайте себе вопрос: я сейчас делаю это, потому что мне нравится или потому что хорошо смотрится? Честный ответ многое расставит по местам», — рекомендовала эксперт.

Попробуйте один день без публикаций. Снимать можно — выкладывать нет. Часто оказывается, что тревогу создаёт не сама съёмка, а ожидание реакций на результат. Выберите одно занятие, которое физически нельзя снять или сделать это неудобно: плавание, массаж, активный вид спорта. Пусть это будет только ваше. Отдых, который никто не видел, всё равно был. И именно он восстанавливает.

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