Психологи раскрыли, что делает беседу увлекательной

Качество человеческого общения зависит от двух ключевых факторов: содержания речи («что» сказано) и ее акустических параметров («как» сказано). Однако, как выяснили исследователи из Университета Макгилла (Канада), эти компоненты работают по совершенно разным, дополняющим друг друга психологическим траекториям. Результаты опубликованы в Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance.

© Телеканал «Наука»

Когда человек намеренно пытается звучать убедительно и вовлекающе, он неосознанно начинает говорить громче и на более высоких тонах, что мгновенно повышает его социальную привлекательность в глазах слушателей. Однако само желание продолжать диалог зависит исключительно от содержательного интереса к теме разговора.

Парадокс первого впечатления

«Мы были удивлены, обнаружив четкое разделение функций: социальные впечатления о спикере (его дружелюбие, компетентность, привлекательность) формируются в основном тем, как он говорит. А вот готовность продлить беседу зависит исключительно от того, о чем идет речь», — объясняет ведущий автор исследования Маркос Домингес-Арриола.

По словам ученых, эта важная деталь объясняет распространенный коммуникативный парадокс: почему некоторые диалоги приносят мгновенное эмоциональное удовлетворение, но не перерастают в прочную связь, тогда как другие, менее захватывающие в моменте встречи, закладывают основу для глубоких и содержательных личных отношений.

Эксперимент с «ценой времени»

Для первого этапа эксперимента авторы исследования записали 160 коротких текстовых историй. Предварительно независимая группа волонтеров классифицировала эти сюжеты на «интересные» и «скучные». Затем спикеры начитали материал дважды: сначала нейтральным тоном, а затем максимально «увлекательным», имитируя попытку установить теплый контакт со слушателем.

Акустический анализ показал, что «вовлекающий» стиль речи всегда характеризуется высокой громкостью, повышенным тоном, динамической вариативностью звука и более «ярким», чистым тембром.

На втором этапе 36 новых участников оценивали спикеров по различным социальным критериям. Главным новшеством методики стал маркер, названный исследователями «time bidding» (буквально — ставка временем). Слушатели должны были четко указать, сколько минут они готовы потратить на продолжение этого разговора.

Результаты подтвердили: именно содержательный интерес к теме, а не ораторское мастерство, заставляет людей инвестировать свое время в коммуникацию.

В ближайших планах исследовательской группы — изучить этот феномен в режиме реального времени и с точки зрения нейробиологии.