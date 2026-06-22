Как музыка влияет на стресс во время экзаменов

Короткое прослушивание музыки с определенной частотой по-разному влияет на биологические показатели стресса у студентов во время сессии, однако не меняет скорость мышления. К такому выводу пришли турецкие физиологи, опубликовавшие результаты исследования в журнале Brain and Behavior.

Помогает ли музыка при стрессе?

Сессия — один из самых напряженных периодов в жизни студентов. Гормональные сдвиги и тревога ухудшают концентрацию, поэтому многие ищут быстрые способы расслабиться. Музыка давно известна как доступный инструмент для снижения стресса, но ученых заинтересовал вопрос: имеет ли значение конкретная частота звука?

Стандартная частота в современной музыке — 440 Гц. В треках для медитации встречаются и другие значения — 432 Гц и 528 Гц. Исследователи из Университета Медипол Анкара решили проверить, действительно ли такая музыка может уменьшить стресс и как это может отразиться на физиологии организма.

Ученые сфокусировались на трех белках, которые можно обнаружить в слюне. Нейротрофический фактор мозга (BDNF) поддерживает рост и выживание нервных клеток. Белок CREB участвует в формировании долговременной памяти. GRP78, напротив, вырабатывается, когда необходимо исправлять поврежденные молекулы.

Как проходил эксперимент

В опыте участвовали 162 студента в возрасте от 18 до 25 лет. Их случайным образом разделили на три группы: контрольная сидела в тишине, вторая слушала музыку на частоте 528 Гц, третья — на частоте 432 Гц. Эксперимент проходил примерно за час до экзамена и длился ровно 20 минут.

Сразу после прослушивания у всех испытуемых собрали образцы слюны, а затем провели тест Струпа — классическую проверку избирательного внимания, при которой нужно называть цвет шрифта, игнорируя написанное слово.

Биохимический анализ показал, что группа, слушавшая музыку на частоте 528 Гц имела уровень BDNF, сопоставимый с контрольной группой, а также самый высокий уровень CREB. Уровень белка GRP78, сигнализирующего о клеточном стрессе, у них был ниже, чем у остальных.

В группе 432 Гц картина оказалась обратной: BDNF и CREB были снижены, а уровень GRP78 заметно повысился. Исследователи предполагают, что такой подъем может отражать адаптивную защитную реакцию — организм пытается укрепить клетки на фоне внешнего давления. Однако время выполнения теста Струпа во всех трех группах оказалось одинаковым.

«Самое интересное — разрыв между биологическими и когнитивными показателями. Мы четко увидели, что в одной из групп испытуемых, концентрация в слюне белка, отвечающего за стресс, выше, чем у других участников эксперимента. Но с тестом Струпа, оценивающим внимание и гибкость мышления, все три группы справились одинаково», — пояснила руководитель работы Умму Гюльшен Бозок.

О чем говорят результаты

Главный вывод работы заключается в том, что различные звуковые частоты действительно вызывают физиологические реакции. Ученые призывают не делать поспешных выводов о вреде или пользе той или иной частоты. Повышение маркеров стресса при прослушивании 432 Гц может интерпретироваться не как повреждение, а как активация защитного механизма клеток. С другой стороны, позитивные изменения при 528 Гц не стоит считать панацеей.

Специалисты также обращают внимание на ограничения работы: это пилотное исследование в узкой возрастной группе. Кроме того, уровень белка в слюне не является прямым доказательством процессов, происходящих в центральной нервной системе. В будущем ученые планируют повторить эксперимент на более крупной выборке и продлить время эксперимента.