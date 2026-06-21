Определены самые опасные этапы семейной жизни

Считается, что проблемы в семейных отношениях возникают с определённой периодичностью: кризис первого года, кризис третьего года, седьмого и так далее. Когда и почему наступают эти семейные кризисы и как с ними справляться? Об этом мы разговариваем с кризисным психологом Натальей Рачковской.

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Кризисный момент

– Действительно ли существуют эти кризисы и действительно ли они случаются строго по расписанию?

– Да, кризисы действительно существуют. Я сейчас говорю о здоровых отношениях, где нет насилия, обесценивания, контроля и прочее. Потому что в абьюзивных отношениях, например, кризис одного года – это будет просто эскалация насилия.

Так вот, кризисы существуют. Но деление их на кризисы одного года, трёх лет и так далее на самом деле достаточно условно. Нет никакой магии чисел. Но, тем не менее, определённая закономерность существует.

Первая стадия – это стадия «диады», то есть когда мы вдвоём, мы – пара. Вторая стадия – это стадия триады, или стадия группы, когда появляется ребёнок, и вы уже не только пара, но и родители. И следующая стадия – это стадия возврата к диаде, когда дети вырастают и супруги остаются вдвоём. Это вот тот самый кризис опустевшего гнезда.

Но, опять же, это средняя температура по больнице, в каждой конкретной паре эти изменения могут происходить по-разному. И было бы ошибкой сверять кризисы либо с календарём, либо с какими-то стадиями развития, потому что существует огромное количество так называемых ненормативных кризисов.

Любое изменение вызывает состояние кризиса. Рождение ребёнка в семье – это кризис, даже если это желанный ребёнок. Свадьба, покупка квартиры – это кризис. Потому что происходят изменения, к которым нужно подстраиваться.

К кризису может привести смена или потеря работы, изменение финансового положения в семье. Причём как в большую, так и в меньшую сторону. Переезд, болезнь кого-то из членов семьи, необходимость ухаживать за пожилыми родителями или даже какие-то внешние макрообстоятельства в стране – это всё приводит к кризисам в семье в том числе.

Потому что приходится перестраиваться, от чего-то отказываться, что-то, наоборот, добавлять, перераспределяются бытовые и финансовые обязанности и так далее. То есть нужно передоговариваться. И если кризис приводит к неразрешимым конфликтам, это свидетельство, что люди не умеют договариваться.

Расписание любви

– Можно ли выделить какие-то наиболее опасные и сложные периоды? Например, некоторые психологи считают, что наиболее опасны первый год совместной жизни, когда идёт притирка, и когда дети вырастают…

– Наверное, кризис первого года можно назвать самым опасным. А вот кризис 20 лет, который ещё называют синдромом опустевшего гнезда, – самым сложным.

В условный кризис одного года стихает гормональный шторм и возникает необходимость подстраиваться друг под друга в быту. Причём даже если совместного быта как такового нет, всё равно отношения уже переходят на новую стадию. Происходит эмоциональная подстройка.

Этот этап самый опасный с точки зрения расставания. Потому что у пары пока ещё нет банка общих хороших воспоминаний, нет серьёзного доверия друг к другу – оно не успело сформироваться. Они только притираются друг к другу. Эта притирка может не произойти, и люди начнут отдаляться. И в конечном итоге они либо расстанутся, либо попытаются заткнуть этот кризис чем-то другим. О, пора детей заводить! То есть ещё один кризис не прошли, а уже переходят плавно в новый.

А вот кризис опустевшего гнезда – самый сложный, потому что много лет люди жили в определённых ролях, привыкли к ним. И тут эти роли пропадают, нужно как-то перестраиваться. А как? А кто я, если не мама?

Особенно если, допустим, пара поженилась в молодом возрасте. Там ещё даже не сформировалась личность как следует. И вот на эту несформированную личность накладываются другие роли – супруга, мамы, папы.

И когда роль родителя отпадает, человек не понимает, кто он вообще? Возникает личностный кризис, и плюс ещё кризис отношений. И очень часто отношения не выдерживают этого испытания. Они либо разваливаются, либо остаются сугубо формально. Супруги продолжают жить вместе, но по отдельности, каждый сам по себе, как соседи.

– А из-за чего случаются, например, кризисы третьего и седьмого года жизни?

– Ну, кризис третьего года, опять же условный, возникает потому, что к этому времени пары обычно заводят детей. Приходится подстраиваться под маленького ребёнка, под роли молодых родителей. А потом ребёнок уже чуть-чуть подрастает. И примерно на седьмой год нужно снова перестроить отношения – из роли только родителей вернуться ещё и к роли романтических партнёров. И вот часто как раз на этом этапе начинаются измены, которые приводят к разводам.

– Как супругам понять, что речь идёт не о глобальном кризисе в отношениях вообще, а всего лишь об очередном их этапе?

– Собственно, в чём опасность кризиса? Он вызывает необходимость перестройки в паре. И если этого не происходит, то начинается перестройка каждого из супругов. И она приводит к отдалению.

Вот есть просто кризис, когда мы чувствуем, что нам стало сложно, тяжело, партнёр раздражает, но я понимаю, что люблю этого человека и хочу исправить ситуацию.

А есть накопленный кризис, который похож на глобальный крах. Когда нам кажется, что партнёр – ужасный человек, никогда меня не слышал и так далее. Это уже безнадёжно. Тут легче всё сжечь дотла, чем что-то исправлять.

Вышли победителями

– Бывают ли отношения, в которых обходятся без кризисов или они неизбежны?

– Пар без кризисов не бывает. Собственно, и жизнь вообще без кризисов не бывает.

Правда, бывают пары, которые говорят: мы прожили 30 – 50 лет душа в душу, без единого кризиса. Это может значить одно из двух: либо один, либо оба партнёра – скорее всего, оба – заморозили свои чувства и желания. И там давно уже нет душевной, эмоциональной близости, и они просто живут вместе, как соседи.

Либо пара просто прошла через эти кризисы настолько мягко и осознанно, что они воспринимали их как просто какой-то переходный этап, а не как катастрофу.

Кризисы ведь воспринимаются как что-то негативное, и поэтому пара может говорить, что у нас не было кризисов, потому что не было серьёзных проблем. Они никогда не стояли на пороге развода. Да, были сложности, но мы их пережили. Это высший пилотаж. Но это не про отсутствие кризисов.

– Как правильно выходить из этих кризисных этапов, чтобы потом создавалось ощущение, что их никогда и не было?

– Есть в психологии так называемый контракт на трудные времена. Это ещё называют метафорой медведя. Представьте, что ваши отношения – это поход в лес. И вы там встречаете медведя – кризис. И в кризисе, который приводит к расставанию, супруги наперегонки убегают от медведя, порой даже мешая друг другу.

А правильное прохождение через кризис – это когда мы не против друг друга, а против медведя. То есть мы сообща решаем, как справиться с медведем. Как мы будем друг друга поддерживать? Кто первый добежал до дерева и залез на него, протягивает руку второму и помогает ему залезть на это дерево.

Второй момент – правильно диагностировать проблему. Например, в интернете пишут, что если в кризисе семи лет пропала романтика в отношениях, просто начните супруге чаще дарить цветы. А если муж, например, и так дарит цветы? И начнёт делать это чаще, что это даст?

Поэтому надо понять, в чём же, собственно, проблема, чего же не хватает?

Жена, допустим, говорит: я не чувствую себя любимой, потому что ни цветов, ни подарков, ни комплиментов от тебя сто лет не получала. А муж ей: ты тоже мне не говоришь, как ты меня любишь, а помнишь, когда-то оладушки мне пекла? Они начинают это возвращать в отношения, и это помогает.

А если муж прочитал, что надо дарить цветы, а у них в семье финансовый кризис? И жена ему скажет: эти цветы знаешь куда засунь? Мяса лучше купи! Это не значит, что романтика не нужна. Нужна, но с учётом обстоятельств.

Может, достаточно жене комплименты делать почаще. А может – не комплименты ей нужны, а чтобы он посуду помыл. В общем, важно понять, в чём проблема. А для этого нужно разговаривать.

Это универсальный совет для всех кризисов, для всех проблем в отношениях. Причём разговаривать и с собой, и с партнёром.

Задайте себе вопрос: что именно мне кажется ужасным в партнёре, чего мне не хватает, что этот человек мог бы сделать, чтобы мне стало легче, чтобы стали возвращаться прошлые эмоции? И тот же вопрос стоит задать и второй половинке. А после этого начать целенаправленно решать проблему. Пока не станет хорошо.