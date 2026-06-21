Ученые выяснили, сколько времени родителям следует оставлять «для себя»

Тереза Поули из Университета Саймона Фрейзера пришла к выводу, что родителям не следует полностью пренебрегать временем исключительно для себя и нужно относиться к такому времени как к важному ресурсу. Исследование опубликовано в Communications Psychology.

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В рамках нового исследования ученые собрали данные о 318 родителях из США, воспитывающих детей младше 18 лет, проживающих дома. Средний возраст участников составил около 40 лет, при этом большинство из них состояли в браке или жили с партнёром. На протяжении восьми дней участники ежедневно вели дневники наблюдений и каждый вечер отвечали на вопрос, удалось ли им в течение дня выделить время исключительно для себя. Под "личным временем" исследователь понимал период, свободный от работы, ухода за детьми и домашних обязанностей, который человек мог использовать по собственному усмотрению. Это могло быть чтение, занятия спортом, прослушивание музыки, отдых, хобби или просто возможность ненадолго отвлечься от повседневных забот.

В рамках данного исследования выяснилось, что в дни, когда родители отмечали наличие времени для себя, они в среднем уделяли примерно на час больше времени различным видам досуга.

Результаты оказались однозначными. В те дни, когда родители сообщали о наличии времени "для себя", они испытывали больше положительных эмоций и меньше негативных переживаний. Одновременно у них наблюдалась более благоприятная динамика уровня кортизола, что указывает на лучшее физиологическое восстановление организма после стрессовых нагрузок. Этот эффект сохранялся даже после учёта дополнительных факторов, способных повлиять на настроение, таких как конфликты, проблемы на работе или стрессовые события в семье.

Самые выраженные преимущества наблюдались у родителей с высоким уровнем нейротизма — личностной черты, связанной с эмоциональной чувствительностью, склонностью к тревоге и повышенной восприимчивостью к стрессу. Для таких людей дни, когда удавалось выделить время для себя, сопровождались особенно заметным снижением негативных эмоций и более здоровыми показателями кортизола. У родителей с низким уровнем нейротизма этот эффект был значительно слабее.

Также более выраженный положительный эмоциональный эффект был выявлен у участников с высокой открытостью новому опыту — чертой характера, связанной с любознательностью, творческим мышлением и стремлением к новым впечатлениям. Такие родители чаще используют свободное время для чтения, творчества, письма или осмысления собственного опыта.

Авторы подчёркивают, что личное время не следует путать с уединением. Родитель может проводить время с семьёй и при этом ощущать себя свободным от обязательств и давления. И наоборот, физическое одиночество вовсе не гарантирует чувства отдыха или восстановления сил.

Исследования показывают, что значение имеет не только количество свободного времени, но и его качество. Физическая активность, творческие занятия, расслабление и содержательный досуг помогают восстанавливать энергию и улучшать настроение.

В дальнейшем ученые планируют проверить, приведёт ли сознательное выделение даже 15–30 минут в день исключительно для себя к измеримым улучшениям здоровья и психологического благополучия.