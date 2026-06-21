Как бороться с депрессией после грудного вскармливания

Грудное вскармливание — это не только физический процесс, но и глубоко эмоциональный процесс для каждой матери. Однако мало кто говорит о том, что происходит, когда этот процесс подходит к концу. Завершение грудного вскармливания может вызвать целый спектр неожиданных эмоций и физических симптомов, о которых многие женщины не подозревают.

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Гормональные изменения и их влияние

Во время грудного вскармливания в организме матери вырабатываются гормоны пролактин и окситоцин, которые способствуют формированию чувства спокойствия и связи между матерью и ребенком. Когда кормление грудью прекращается, уровень этих гормонов резко снижается, в то время как уровень эстрогена повышается. Это гормональное колебание может вызвать ряд симптомов, напоминающих послеродовую депрессию или предменструальный синдром.

Люси Раддл, сертифицированный консультант по лактации, объясняет:

«Существует гормональный сдвиг, когда грудное вскармливание заканчивается, и этот сдвиг обычно более выражен, если окончание было внезапным».

Она также отмечает, что на примитивном уровне мозг может воспринимать внезапное прекращение кормления как признак того, что ребенок умер, что усиливает волну грусти.

Психологические аспекты отлучения от груди

Профессор Эми Браун из Университета Суонси подчеркивает, что, несмотря на недостаток формальных исследований о физических и психологических симптомах прекращения кормления, многие женщины описывают чувства грусти и потери, даже если они были готовы прекратить кормление.

Обстоятельства, при которых происходит отлучение от груди, могут значительно повлиять на эмоциональное состояние женщины. Например, Милли, которая прекратила кормить сына в 10 недель из-за осложнений после родов, описывает свой опыт как «близкий к скорби».

Недостаток информации и поддержки

Многие женщины отмечают, что они не были подготовлены к эмоциональным последствиям прекращения грудного вскармливания. Фиона из Рочдейла описывает свою депрессию после прекращения кормления в 8 месяцев как «удар автобусом». Анна из Лондона столкнулась с тем, что даже врачи не смогли связать ее симптомы с отлучением от груди.

Ева, работающая терапевтом, была поражена тем, что никогда не слышала о возможных последствиях отлучения от груди, несмотря на профессиональную подготовку.

Пути преодоления трудностей

Профессор Браун предлагает решать эту проблему на нескольких уровнях: проводить больше исследований о реальном опыте женщин, улучшать поддержку на уровне здравоохранения и общества в целом. Она также подчеркивает необходимость учитывать грудное вскармливание и отлучение от груди при поддержке женщин, возвращающихся на работу.

Женщины, с которыми проводились интервью, использовали различные способы справиться с эмоциональными трудностями. Некоторые практиковали простые оздоровительные упражнения, такие как прогулки на свежем воздухе. Другие документировали свой опыт через фотографии или дневниковые записи.

Люси Раддл рекомендует ведение дневника, медитацию и ритуалы как способы поддержки и исцеления. Некоторые женщины создают памятные вещи, например, превращают каплю грудного молока в жемчужину для ожерелья.

Завершение грудного вскармливания — это значимый этап в жизни матери и ребенка, который может вызвать неожиданные эмоциональные реакции. Важно признать эти чувства и обеспечить необходимую поддержку женщинам, проходящим через этот опыт. Открытое обсуждение этой темы может помочь многим матерям чувствовать себя менее одинокими в своем опыте и лучше подготовиться к этому важному переходу.

Осознание и принятие этого опыта как естественной части материнства может помочь женщинам найти мир и гордость в своем уникальном пути грудного вскармливания, независимо от его продолжительности или обстоятельств завершения.