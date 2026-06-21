Почему зумеры не умеют определять время по циферблату

Больше половины молодежи не умеет писать римские цифры и определять время по циферблату часов со стрелками. Теряет ли человечество важные навыки или отметает ненужные, разбиралась «Вечерняя Москва».

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К неожиданному выводу пришли аналитики известной российской ювелирной сети, опросившие несколько тысяч своих покупателей. Выяснилось, что более половины подростков (54 процента) не умеют определять время по циферблату часов и почти каждый второй не знает, как вкрутить лампочку. Кроме того, оказалось, что подростки испытывают трудности с подсчетом наличных, ориентированием в городе без картографических приложений и распознаванием предметов быта, таких, как, скажем, пододеяльник.

Многих такая статистика откровенно пугает. Но, несмотря на кажущуюся некоторую «немощность» сегодняшней молодежи, изменений бояться не нужно, уверяет психолог, кандидат социологических наук, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Максим Страхов.

«Раньше, чтобы поесть, надо было вырастить просо, отнести на мельницу и перемолоть в муку. И конечно же, если сейчас провести среди жителей города исследование о том, кто знает, как растить просо, то результаты будут ужасающими, — отмечает он. — Поэтому, прежде чем делать вывод про "деградацию", стоит спокойно разобраться, что на самом деле за этими цифрами стоит».

Деградация или адаптация?

«Большой поток информации обусловил нашу способность не хранить то, что не нужно для жизни, а также нежелание учиться тому, чем не пользуешься, — говорит Максим Страхов. — Мы бережем свои ресурсы. Аналоговый циферблат для современного подростка — это примерно то же, чем для нас был бы навык растапливать печь или запрягать лошадь. Когда-то это было важно, а сейчас нет. Неумение определять время по стрелкам не означает, что ребенок разучился понимать время как концепцию. Все так же чувствуется опоздание, пятиминутный перерыв, ожидание выходного дня. Просто в связи с отсутствием необходимости молодой человек не освоил устаревающий интерфейс, и это вовсе не свидетельствует о том, что он поглупел».

Эволюция быта

Эксперт отмечает, что именно многообразие жизни привело нас к разделению труда.

«Раньше человек был вынужден уметь почти все, потому что мастера было либо не найти, либо не на что нанять, — говорит психолог. — Сегодня экономика устроена так, что мне выгоднее заниматься своим делом и зарабатывать, а на эти деньги оплачивать труд помощников. Жизнь сейчас гораздо сложнее, и если человек сумел адаптироваться к ней, то он точно умен. Да и потом — сами вещи изменились. Розетку и кран лет сорок назад человек чинил в том числе потому, что они были простыми и их можно было разобрать отверткой на кухне. Современная техника часто имеет неразборный корпус. А порой сама конструкция настолько сложна, что лезть в нее может быть опасно».

Цифровая амнезия

Сегодня человек во многом зависим от интернета, смартфона, от внешних ресурсов и давно привык полагаться не только на себя. Это порождает в обществе разговоры про «цифровую амнезию» — феномен, при котором люди перестают запоминать информацию, которую в любой момент можно найти в интернете. Однако в этом есть немалая доля лукавства, ведь на протяжении длительного времени человечество хранило знания не в головах, а веками опиралось на различные хранители информации, главными из которых до появления интернета были книги. Интернет же стал гигантской общей «базой памяти».

Однако, как предупреждает Максим Страхов, стремительное развитие искусственного интеллекта и легкий доступ к информации содержит в себе достаточно серьезную опасность.

«Найти ответ и понять ответ — это совершенно разные вещи, — говорит он. — Многие чувствуют себя знающими людьми, но стоит им оказаться без телефона, как это ощущение пропадает. Поэтому я бы не запрещал пользоваться "внешней памятью", но сознательно бы тренировал то, что нельзя найти: способность рассуждать, сомневаться и проверять информацию».

Эксперт предупредил, что технологии и дальше продолжат «забирать» навыки в обмен на жизненный комфорт. Поэтому задуматься о том, что в итоге останется самому человечеству, все же стоит.

Сегодня по-настоящему ценны те навыки, с которыми не могут конкурировать машины. А те из нас, кто останется способен концентрировать внимание на одной задаче, не распыляя внимание на мелочи, скоро будут восприниматься почти как сверхлюди.

«И чем больше автоматизации и алгоритмов, тем дороже будет стоить человеческое тепло. Как по мне, так это единственное, что точно не уйдет никогда», — заключил психолог Максим Страхов.

Прямая речь

Антон Попов, футуролог:

«Возможно, что через 15 лет не будет единого списка важных навыков. Будет дерево сценариев. Профессии перестанут быть устойчивыми. Важными будут навыки, которые смогут "собираться" под нужную и актуальную задачу, способность диагностировать проблему в физическом объекте: течет ли труба, сгорел ли предохранитель, почему не заводится генератор, пригодится и в технобудущем, и в постапокалипсисе».

Если предположить, что следующие 20 лет войн и катастроф разрушат электрогенерацию, то понадобятся навыки сборки генераторов на другом топливе или свечного дела. К счастью, освоить их несложно, как и навыки выживания в «аналоговом» лесу. Мои знакомые в летнем лагере успешно тренировали детей стрелять из лука и разводить костер.

Кстати

В скором времени человечество может потерять такие повседневные жизненные навыки, как умение «читать» бумажные деньги. Люди, выросшие в эпоху цифровых денег, могут не уметь отличать купюры друг от друга.

Навык письма от руки также может быть утерян. Конспектирование на диктофон и другие альтернативные способы фиксации информации неизбежно снижают потребность в письме от руки. В эпоху мессенджеров быстро сходит на нет ценность выстроенной и длительной беседы. Навык концентрации на сложных задачах и умение доводить дела до конца могут быть утеряны из-за многозадачности и необходимости постоянного переключения внимания.