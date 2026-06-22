Мужчины стали чаще просить женщин о крайне болезненной секс-практике

Мужчины стали чаще просить женщин об одной крайне болезненной секс-практике, выяснили аналитики порносайта Clips4sale. Результатами изучения вкусов потребителей порно поделилось издание Metro.

© Lenta.ru

По данным сайта, в 2026 году в топ-10 самых запрашиваемых видео вошли ролики, в которых мужчин бьют в промежность. Эта практика называется боллбастинг, и на посвященную ей страницу на форуме Reddit еженедельно заходят 162 тысячи посетителей, которые хотят посмотреть, как мужчин бьют и пинают по мошонке. В некоторых роликах на этот орган наступают.

Как объяснила сексолог Бекки Крэпсли-Фокс, гениталии человека исключительно чувствительны как к удовольствию, так и к боли.

«В возбужденном состоянии эта чувствительность усиливается. Те же нервные окончания, что передают сигналы удовольствия, отвечают за боль, и при правильной настройке мозг путает их», — рассказала о природе такого удовольствия она.

Секс-эксперт Джиджи Энгл добавила, что в этой пришедшей из БДСМ практике мужчин могут привлекать покорность, унижение и страсть терпеть пытки. Тем, кто хочет попробовать эту практику, она порекомендовала начинать с легкого постукивания по тестикулам или шлепков.

Энгл добавила, что подобные игры грозят синяками, отеками, повреждением нервов, разрывом яичек, снижением фертильности и даже госпитализацией.

«Если мужчина испытывает боль, жалуется на онемение или припухлость, это признак травмы, нужно прекратить свои действия», — заключила она.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как решила признаться новому партнеру в своем фетише и вскоре пожалела об этом. По словам женщины, два месяца назад она рассказала бойфренду, что ей нравится легкое подчинение, и попросила мужчину жестко комментировать свои действия во время секса.