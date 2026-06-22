Пять пугающих признаков настоящей цифровой зависимости

Нарколог Холдин перечислил россиянам тревожные признаки тяжелой гаджет-зависимости. Бессонница и паника вошли в этот список.

© Vse42.ru

Привычка постоянно пользоваться смартфоном вполне может перерасти в настоящую зависимость. О пяти признаках, которые говорят, что она уже сформировалась, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Одним из ключевых сигналов аддикции считается страх остаться без гаджета, который может доходить буквально до паники. Человек испытывает очень сильные негативные эмоции, если пропал интернет, сел аккумулятор или телефон случайно остался дома, отметил Холдин.

Второй признак – так называемые "фантомные звонки": человеку кажется, что он слышит уведомление или чувствует вибрацию, хотя телефон на самом деле молчит или вовсе выключен.

– Этот признак указывает на формирование патологических нейронных связей и навязчивых состояний, – объяснил нарколог.

Третий признак зависимости – бессонница, которая появляется из-за привычки перед сном листать ленту и каждый раз заканчивать этот ритуал всё позже.

Четвёртый – уход от реальности: когда человеку хочется поскорее свернуть живой разговор или любую офлайн-активность, чтобы снова взять в руки гаджет.

И наконец, пятый признак – потеря контроля, то есть неспособность усилием воли сократить время, проведённое у экрана. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.