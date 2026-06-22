Россиянки назвали самые привлекательные профессии мужчин

Врачи для жительниц России являются самыми привлекательными мужчинами для отношений, следует из исследования сайта для знакомств, с результатами которого ознакомился ТАСС.

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Данный вариант выбрали почти 40% опрошенных, которые отметили, что хотели бы вступить с медиком в брак. 38% признались, что хотели бы выйти замуж за предпринимателей и бизнесменов, 28% – за инженера и строителя, 19% – за стоматолога, а 18% – за юриста.

Согласно опросу, 8 из 10 женщин указали, что профессия мужчины влияет на их первоначальный интерес к нему, а внешность и характер важны для 22%.

В список привлекательных профессий вошли:

инженеры (23%);

юристы и адвокаты (21%);

военные (20%);

программисты и пилоты (по 18%).

Часть профессий, напротив, снижает интерес женщин. Например, для 51% непривлекательными являются блогеры и геймеры, для 42% – охранники, а для 36% – коллекторы. Помимо этого, интерес снижают таксисты, криптотрейдеры и бизнес-коучи. Такие варианты выбрали 28%, 26% и 23% соответственно.

Ранее сообщалось, что Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. При этом указано, что россиянки показывают теплоту, которая легко преодолевает жесткий климат РФ, который назван "суровым, холодным и беспощадным".