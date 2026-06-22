Психолог объяснил, почему деньги не имеют никакого отношения к счастью

Для благополучия необходимо заниматься любимым делом и поддерживать хорошие отношения с близкими.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Зара Арутюнян.

«В принципе, деньги не имеют никакого отношения к счастью. Счастье — это когда ты занимаешься своим делом, когда у тебя хорошие отношения с близким окружением. Процитирую эксперимент счастья, который длился 80 лет. Людей взяли во времена великой депрессии в США, рандомно набрали определённое количество детей из богатых семей и из приютов. Наблюдали за ними всю жизнь, каждый год, за их состоянием и здоровьем. Учёные выяснили, что самые счастливые люди — это люди, которые прожили длинную и удовлетворительную жизнь. Вот сколько раз счастье испытывали люди, купившие себе Lamborghini или надевшие на себя самый дорогой бриллиант? Самые счастливые были те, у кого есть семья, друзья, есть то, что нас наполняет».

Ранее Арутюнян сочла необходимым передавать традиции внутри семьи. По её словам, они должны «заполнять полотно жизни».