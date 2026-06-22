Психолог объяснила, как себя вести, если подруга пытается отбить мужчину

Заметив, что подруга пытается отбить возлюбленного, сперва с ней необходимо поговорить с глазу на глаз, чтобы понять, зачем она это делает. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Эльвира Жданова. Затем, по ее словам, стоит обсудить эту тему с мужчиной.

«Спросите: «У меня складывается впечатление, что она к тебе подкатывает, что ты думаешь по этому поводу?». Может быть, мужчина даже не замечает подкатов. И посмотрите, как он реагирует: если замнется, откажется отвечать, то это повод задуматься. Также он может открыто удивиться, даже не понимая, о чем вы», — сказала специалист.

Также она порекомендовала задать себе вопрос: «А зачем мне подруга, которая не уважает моих личных границ?».

До этого стало известно, что россияне начали ревновать партнеров к ChatGPT.

По словам специалиста по семейным взаимоотношениям Елены Гречко, один из наиболее распространенных сценариев связан с тем, что человеку не хватает эмоциональной поддержки в отношениях, после чего он начинает чаще обращаться к ChatGPT за советами, сочувствием или просто общением. Со временем взаимодействие с виртуальным помощником становится регулярным, а партнер начинает воспринимать это как форму эмоциональной измены.

Ранее россиянка избила девушку до сотрясения мозга из-за ревности к супругу.