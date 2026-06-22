Россияне всё чаще доверяют свои душевные переживания нейросетям — это удобно, доступно и не требует записи к специалисту. Однако клинический психолог Олеся Иневская предупредила: за кажущейся простотой скрываются опасные последствия. Вместо реальной помощи человек рискует не только не решить проблему, но и сформировать стойкую зависимость от «цифрового утешителя».

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Эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» пояснила, что разговоры с большими языковыми моделями подменяют собой навык выдерживать собственные эмоции. Вместо того чтобы проживать чувства и искать способы совладания, человек привыкает к мгновенному облегчению, которое даёт диалог с ИИ. По словам Иневской, это может привести к бесконечной руминации — когда одна и та же ситуация обсуждается снова и снова, а реальных шагов к её решению не предпринимается.

Особую тревогу вызывает «соглашательская» позиция, свойственная многим нейросетям. Они обучены быть приятными и поддерживающими, а не конфронтировать, что может усиливать болезненные фантазии и даже бредовые идеи у людей в психотическом состоянии. Психолог подчеркнула, что алгоритмы не видят полной картины, а значит, их советы могут быть не просто бесполезными, но и опасными. Например, при обсуждении проблем в отношениях ИИ не знает глубинного контекста (финансовые трудности, усталость, отсутствие ресурсов) и может предложить радикальное решение — уйти, что будет грубой ошибкой.

Нейросети становятся убедительными за счёт нескольких факторов: они доступны 24/7, говорят эмпатичным тоном, помнят предыдущие диалоги и подстраиваются под стиль пользователя. Однако именно это создаёт замкнутый круг: человек получает подкрепление своих искажённых мыслей, усиливается изоляция, а реальные проблемы остаются нерешёнными. По словам Иневской, модели не отслеживают поведенческие паттерны, не разбирают повторяющиеся сценарии, а просто реагируют на конкретную ситуацию. Специалист настоятельно рекомендует не заменять профессиональную психотерапию общением с нейросетями и искать помощь у реальных специалистов.

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