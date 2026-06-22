Психолог отметил важность «автономии друг от друга» в отношениях

Естественная сепарация и самостоятельность должны быть их залогом.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Когда мы влюбляемся и находимся в романтической связи. Это буквально несколько месяцев после знакомства. Это единственный подходящий момент, где мы можем чувствовать слияние, и это будет уместно. Когда мы встречаем партнёра, то мы с ним сливаемся, и вроде как нам безопасно, и нам хорошо, ничего внутри не болит, и всегда есть кому поныть, и всегда есть кто поддержит. Но когда мы взрослые, слияние — механизм абсолютно для нас неподходящий, особенно в отношениях. Потому что кислорода становится мало. Удушье наступает. Поэтому, когда мы в отношениях, мы стремимся к слиянию, но через некоторое время дистанцирование между партнёрами естественным способом, такая естественная сепарация, автономия друг от друга и самостоятельность, она должна быть. Это залог здоровых отношений».

Ранее психолог Юлия Куликова-Цай отметила высокий потенциал зумеров в создании здоровых отношений.