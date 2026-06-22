Почему тошнота при мысли о работе — это не норма

Для многих ненависть к понедельникам нормализована и не вызывает вопросов — кажется, у всех так. И жить с этой установкой, если она не мешает, вполне можно. В комментарии RuNews24.ru трансформационный психолог Юлия Столярова разбиралсь в вопросе, когда ненависть перерастает в физическую тошноту?

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«В субботу утром перед вами бесконечность свободы. В воскресенье вечером она сжимается до размеров будильника. Резкий контраст между «я никому ничего не должна» и «завтра двадцать задач» воспринимается мозгом как потеря контроля. Добавляется эффект контраста: вы выпадаете из рабочего режима, меняются время подъёма, питание, активность. Возвращение требует мобилизации ресурсов. При выгорании эти ресурсы истощены, и лимбическая система воспринимает возвращение как угрозу».

Как отмечает психолог, у людей, предвосхищающих тревогу понедельника, в воскресенье вечером не просто плохое настроение. Это именно тревога, потому что мозг боится не самого понедельника — он боится того образа, который сам же нарисовал: начальник с претензиями, неотвеченные письма, горы дел.

Хронически повышенный кортизол, гормон стресса, разрушает иммунитет, нарушает сон и провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. Исследования показывают, что по понедельникам и воскресеньям происходит больше инфарктов, чем в другие дни недели. Организм реагирует на предвкушение работы как на реальную угрозу.

«Где грань? В норме лёгкая неохота после выходных допустима, и она проходит через час-два после начала рабочего дня. Тревожный сигнал — когда это не проходит. Когда воскресная тревога, апатия и соматические симптомы становятся регулярными. Если вы чувствуете физическую тошноту при мысли о работе, если воскресный вечер отравлен страхом, если вы уже в субботу думаете: «Скоро опять понедельник» — это не норма. Как и тошнота, и любой физический дискомфорт при мыслях о работе».

Что делать?

Во-первых, признать тревогу. Скажите себе: «Я чувствую грусть, потому что заканчивается хорошее. Это нормально. Я проживу эти часы в тишине, а дела начну завтра». Разрешите себе ничего не делать до последнего воскресного вздоха.

Во-вторых, планировать, но без фанатизма. Запланируйте хотя бы три задачи на понедельник: это даёт ощущение определённости и снижает стресс. Но не пытайтесь решить все проблемы в воскресенье вечером — так вы украдёте у себя остатки отдыха и вгоните себя в ещё большую тревожность.

В-третьих, наладить режим сна. Выходные не должны превращаться в ночные бдения и отсыпание до обеда. Сбитый циркадный ритм усиливает тревогу.

«И наконец, задать себе главный вопрос: «Почему я так боюсь понедельника?» Если ответ — «потому что работа меня истощает, а не наполняет» — возможно, дело не в воскресенье».

Психолог подчёркивает, что тошнота по воскресеньям — не новая норма. Это биологический сигнал о том, что ваша жизнь вышла из равновесия.