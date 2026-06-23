Эксперт рассказал, как фильмы влияют на психику и тревожность

Психолог Хелемеля: кино может влиять на психоэмоциональное состояние человека
Просмотр фильмов способен оказывать положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Однако такой досуг не становится полноценной заменой профессиональной психотерапии. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог, КПТ-терапевт Анастасия Хелемеля.
Эксперт назвала кино элементом «терапевтической гигиены». При этом она подчеркнула, что при просмотре отсутствует обратная связь с терапевтом и работа с бессознательными процессами.
По словам специалиста, фильмы приносят расслабляющий эффект благодаря темноте, неподвижности при просмотре, а также ограничению внешних стимулов. Такая обстановка создает эффект сенсорной депривации, при котором снижается активность префронтальной коры и мозг переходит в более спокойные состояния.
«Дополнительную роль играет так называемый нарративный транспорт — зритель эмоционально вовлекается в сюжет, идентифицируется с героями и безопасно проживает их переживания. Также в кинотеатре происходит синхронизация эмоциональных реакций и дыхания с другими людьми, что активирует ощущение групповой безопасности», — подчеркнула Хелемеля.
При этом эффект снижения тревожности зависит от содержания конкретной картины. Психолог объяснила, что фильмы с понятной структурой и причинно-следственными связями снижают уровень тревоги благодаря своей предсказуемости. В то же время сцены насилия или сильной эмоциональной нагрузки только усиливают тревожность и могут спровоцировать перегрузку.
Психолог Кристина Мизерная до этого рассказала «Газете.Ru», что в основе интереса к сериалам и фильмам про маньяков лежит базовая функция психики — стремление изучать угрозу. По ее словам, человек устроен таким образом, что ему важно понимать, как устроена опасность, как она возникает и как ее можно распознать.