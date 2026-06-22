Ученые выяснили, как мозг защищается от негатива

Психологи из Еврейского университета Иерусалима установили, что мозг отсеивает негативные слова еще до того, как человек их осознает. Исследование опубликовано в журнале Psychological Science. Результат прямо противоречит давнему представлению о том, что тревожная информация всегда пробивается в сознание первой.

Почему мы пропускаем плохое мимо ушей

Каждую секунду мозг получает куда больше звуков, чем способен осознанно обработать. По какому принципу он решает, что допустить в сознание, а что придержать — до этого исследования оставалось неясным, особенно применительно к речи. Слова нельзя произнести за долю секунды, как мелькнуть картинкой, и уши, в отличие от глаз, нельзя закрыть.

Авторы использовали феномен «невнимательной глухоты» — состояние, при котором человек перестает слышать звуки, потому что внимание полностью поглощено зрительной задачей. Примерно как водитель, настолько сосредоточенный на дороге, что не замечает музыку из радио.

Все ожидали, что мозг будет пропускать в сознание негативные слова охотнее — эволюционно это логично: угрозу нужно замечать быстро. Но эксперименты показали обратное: когда человек занят чем-то другим, негативные слова до сознания доходят реже, чем нейтральные. Мозг их как будто придерживает на входе.

Фиолетовые существа и спрятанные слова

В трех экспериментах участвовал 101 взрослый. Участники смотрели на экран, где мелькали вымышленные фиолетовые существа — «гриблы» — и решали, совпадает ли текущая фигура с предыдущей. Пока они следили за экраном, через динамики шел поток псевдослов — бессмысленных слогов. Изредка среди них появлялось настоящее слово: нейтральное («куб», «телефон») или негативное («грусть», «заключенный»).

После каждого такого слова задачу прерывали и спрашивали: заметили ли что-то осмысленное? Нейтральные слова участники осознавали заметно чаще — и разница не объяснялась ни особенностями произношения, ни степенью эмоционального возбуждения.

«Изначально мы предполагали, что люди будут больше обращать внимание на негативные вещи — это наша осознанная интуиция. Существует множество данных, показывающих, что когда вы слышите что-то негативное, вы замедляетесь или совершаете больше ошибок», — говорит ведущий автор Гал Р. Чен.

Команда решила, что ошиблась

Во втором эксперименте с расширенным набором слов картина повторилась. ИИ-инструмент проверил акустические свойства каждого слова — гласные, согласные, ритм. Эмоциональная окраска все равно оставалась главным фактором. В третьем эксперименте зрительную задачу упростили — эффект не исчез. Фильтрация негативной речи работает независимо от того, насколько мозг занят чем-то другим.

«Мы подумали, что это ошибка. Поэтому повторили исследование, добавив новые слова. Результаты показали ту же тенденцию: люди меньше обращают внимание на негативные слова. Вместо ожидаемого результата мы обнаружили, что разум отфильтровывает эмоционально затратную информацию ещ до осознания. Представьте водителя автобуса, которому нужно игнорировать сердитого пассажира — остановиться ради обработки негатива значит отвлечься от дороги», — говорит Чен.

Где «фильтр» может давать сбой

Особый интерес представляет вопрос о тревожных расстройствах.

«В обычной популяции негативные слова замечаются реже, чем нейтральные. В клинической популяции такой предвзятости отбора может не быть», — говорит Чен.

Если у людей с тревогой этот фильтр не срабатывает, это могло бы объяснить их повышенную чувствительность к любым тревожным сигналам вокруг.

Нельзя исключить и другое объяснение: негативные слова осознавались, но мгновенно вытеснялись из памяти до того, как участники успевали о них отчитаться.