Как принять свой возраст и изменения во внешности

В общественном сознании прочно закрепился стереотип: старость — это период увядания и потерь, а еще болезни, одиночество и тоска по прошлому. Однако психологи уверяют: возраст сам по себе не является диагнозом. Кризис вызывает не наличие морщин или седых волос, а внезапное осознание разрыва между внутренним «я» и внешним отражением, а также между желаниями и физиологическими возможностями. Как принять возрастные изменения в жизни и в теле, «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога, специалиста клиники ментального здоровья «Аксона» Анжелики Еременко.

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Как принять возрастные изменения

Первый этап: работа с телом

Специалист отметила, что многие люди живут в иллюзии того, что их тело — это вечный проект, который неизменен.

— Самая частая жалоба на приеме: «Я смотрю в зеркало и не узнаю себя». Что делать? Разделяйте понятия «уход» и «борьба». Борьба — антивозрастные инъекции в ущерб здоровью, жесткие диеты — всегда приводит к неврозу. А вот уход — это про заботу. Клиническая практика подтверждает: пациенты, которые переходят от парадигмы «победить морщины» к парадигме «сохранить подвижность и здоровье», снижают уровень тревоги в разы, — рассказала психолог.

Рекомендация: введите ритуал благодарности телу. Каждое утро говорите себе: «Спасибо, что работаешь. Спасибо за то, что я вижу, слышу и хожу». Это возвращает фокус контроля внутрь психики.

Второй этап: кризис социального зеркала

В мегаполисе возраст часто воспринимается как утрата статуса, заметила эксперт. Человек уходит с работы или дети вырастают — и наступает экзистенциальный вакуум.

— Начинает казаться, что ты стал «невидимкой» для общества. Я, как психолог, рекомендую не цепляться за старые роли («бывший начальник», «мать взрослых детей»), а создавать новые горизонтальные связи, — посоветовала Еременко.

Упражнение «Меняем фокус»

Напишите список из 20 занятий, которые приносят вам радость, но не связаны с оценкой других людей. Чтение, вязание, прогулки в парке, наблюдение за птицами, уход за питомцами. Старость — это уникальное время, когда можно наконец «легально» перестать соревноваться и просто быть.

Третий этап: работа со смыслами

Люди боятся не старости, а бессмысленности, заверила психолог.

— Когда кажется, что будущее короче прошлого, возникает паника: «Я ничего не успел». Здесь работает принцип «сжатия времени». Парадокс, но в зрелом возрасте время летит быстрее из-за отсутствия нового опыта, — говорит специалист. — Это эффект «застывшей жизни».

Рекомендации от эксперта

Замедление как ресурс. В области ментального здоровья при возрастной тревоге отлично работает практика осознанности. Попробуйте есть, ходить или просто сидеть, концентрируясь только на текущем действии.Правило «первого раза». Раз в неделю выполняйте что-либо впервые. Это может быть связано, например, с новым маршрутом до метро, с неизвестной музыкой, новым блюдом, танцами, йогой, тренировкой в парке, велосипедом, плаванием и так далее. Новый опыт заставляет мозг «растягивать» время и формировать новые нейронные связи.

Практика по принятию «Дом бытия»

Чтобы перестать делить жизнь на «до» и «после», используйте технику «Дом бытия», посоветовала психолог. Представьте, что ваша жизнь — это дом, а комнаты — ваши возраста:

20 лет — прихожая (в ней шумно, много обуви, но сюда только входишь);

40 лет — гостиная (здесь много дел, ответственности);

60 лет и более — кабинет или библиотека (ассоциации — тишина, знание, уют).

— Вы не можете жить в прихожей, если ваш физический дом — это кабинет. Позвольте себе переставить мебель в своей голове. Не жалейте о прошлых комнатах — изучайте ресурсы нынешней, — порекомендовала Еременко.

Но главный совет: окружите себя не теми, кто «омолаживает» вас пластикой, а теми, кто ценит ваш опыт. Не застывайте в прошлом и не паникуйте перед будущим. Ваша психика готова к изменениям, если вы даете ей честное право на тишину и спокойствие, заключила психолог.

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