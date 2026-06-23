Как справиться с предотпускной прокрастинацией

Три эффективных способа победить прокрастинацию перед отпуском назвала психолог Марианна Абравитова. Это отключение телефона в выходные, практика «трех дел» и метод «швейцарского сыра», сообщает «Абзац медиа».

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Эксперт пояснила, что чувство усталости, рассеянности и сильной лени накануне отпуска – абсолютно нормальное состояние. Сотрудник уже мысленно ушел в отдых, и это естественно. Чтобы мягко войти в этот период, психолог советует проживать его заранее. Один из лучших способов – информационный детокс за полторы-две недели до отпуска.

Также снизить нагрузку поможет практика «трех дел»: крупные проекты переносятся, а на последнюю неделю остаются лишь две-три задачи, которые невозможно делегировать или отменить. Их можно выполнять на 50% сил без чувства вины.

Третий метод – «швейцарский сыр»: вместо того чтобы полностью доделывать отчет, достаточно написать заголовки, тезисы, составить план и собрать файлы. Этот «скелет» передается коллегам, которые легко доведут задачу до конца.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, как лучше занять ребенка на летних каникулах и стоит ли отбирать у него телефон. По ее словам, проблема обычно не в самом гаджете, а в том, что родители не предлагают взамен ничего интересного.