Как «дожить» до отпуска без выгорания: психолог назвала три способа

Как «дожить» до отпуска без выгорания: психолог назвала россиянам 3 способа
Психолог рассказала, как побороть прокрастинацию перед отпуском.
Перед отпуском у многих россиян резко падает продуктивность, появляется усталость и желание все отложить – и это абсолютно нормально. Об этом изданию "Абзац" рассказала психолог Марианна Абравитова.
По словам специалиста, за одну-две недели до отдыха человек начинает психологически "выключаться" из рабочих задач. Чтобы мягче пройти этот период, она советует заранее снижать нагрузку и вводить режим частичного отдыха.
Одним из эффективных способов психолог называет информационный детокс.
– Недели за две или за полторы следует начинать отключать телефон примерно с 18 или 19 часов, а затем спать на час дольше. Можно придумать и другие варианты, в зависимости от того, как именно вы работаете. Какие-то способы связи стоит отключать совсем. В таком стиле организм входит в режим полуотдыха, – пояснила Абравитова.
Также психолог рекомендует метод "трех дел" – сокращение количества задач до минимального набора, который невозможно отложить или делегировать.
Еще одна техника – метод "швейцарского сыра", пишет издание "РЕГИОНЫ.РУ". Суть в том, чтобы не пытаться выполнять задачи полностью, а делать их частями: набросать структуру, тезисы или основу проекта.
– Этот понятный "скелет" следует оставить коллегам. Вам будет спокойнее, а напарники легко добьют задачу, – отметила психолог.