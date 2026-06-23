Психолог ответил, к чему может привести увлечение жестокими видеоиграми

В последние годы исследования все чаще подтверждают, что видеоигры могут оказывать не только негативное, но и положительное влияние на психическое здоровье. Однако пользователям необходимо помнить о балансе при игре в виртуальную реальность. Об этом рассказал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

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— Видеоигры — это своего рода безопасное пространство для выхода эмоций. Когда игроки стреляют в виртуальных врагов, они могут выплеснуть накопившийся адреналин, что может быть терапевтическим. Это как физическая тренировка: вы можете выплеснуть свои негативные эмоции, не нанося вреда окружающим, — подчеркнул эксперт.

Однако пользователям необходимо соблюдать баланс. Увлечение жестокими играми может привести к эмоциональной изоляции и ухудшению психического состояния. Для поддержки психологического здоровья эксперт посоветовал чередовать различные жанры (приключения, экшен, головоломки и так далее), передает «Радио 1».

В Тайване студент впал в кому после того, как играл в компьютер четыре дня без перерыва. Молодой человек провел три ночи и четыре дня за компьютером, делая лишь короткие перерывы. Он принимал участие в марафоне. У студента произошел разрыв мозговой артерии, после операции он впал в кому.