Женщины рассказали о видении идеальной семьи

Более половины россиянок назвали идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые приводит Национальный центр «Россия», передает РИА Новости.

Такого мнения придерживаются 58 процентов респонденток. Еще 23 процента россиянок высказали мнение, что в семье должно быть трое или больше детей. В то же время 11 процентов назвали идеальной семью с одним ребенком, и меньше 4 процентов — семью без детей.

Также участницы исследования назвали главные составляющие семейного счастья. По их мнению, ими являются любовь и взаимопонимание, доверие и материальное благополучие.

Ранее россиянки перечислили главные недостатки у мужчин. На первом месте оказались различные виды зависимости, в том числе от алкоголя и азартных игр. Также в список вошли грубость, вспышки злости, скупость и нездоровое отношение к деньгам. Кроме того, женщины недовольны ленью и отсутствием целей в жизни у партнеров. При этом почти каждая вторая из опрошенных уверена, что исправить мужчину невозможно.