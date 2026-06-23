Психолог рекомендовал слушать «грустные песни»

Такие композиции позволяют «выплеснуть» подавленные эмоции.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Наталья Керре.

«Грустные песни помогают выразить эмоции, которые мы в себе давим. Несмотря на засилье психологии, до сих пор мы считаем, что быть слабым — это стыдно, плакать стыдно, ругаться, гнев выражать. А тут вы слушаете грустную песню, и слёзы текут. Но вы плачете не потому, что вы такой слабак, раскисли, тряпка, который не может взять себя в руки, а потому что песня грустная. То есть это помогает выплеснуть то, что накопилось у нас внутри».

Ранее психолог Елена Соловьёва рассказала о причинах отсутствия вдохновения. Его не испытывают люди, не умеющие радоваться и не проявляющие любопытства, отметила она.